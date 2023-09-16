Bebé muere en guardería por posible intoxicación de fentanilo

En Nueva York, Estados Unidos, un bebé murió y tres más fueron hospitalizados por posible intoxicación con fentanilo cuando estaban en la guardería. El caso encendió nuevamente las alarmas en el país, que sufre una crisis de salud por esta sustancia.

Los hechos ocurrieron el viernes 15 de septiembre, la policía de Nueva York recibió una llamada de emergencia por parte de las maestras, por lo que acudieron a la guardería Divino Niño, ubicada en el Bronx.

|Pexels

¿Cómo se intoxicaron los bebés con fentanilo?

Las autoridades investigan cómo se intoxicaron cuatro bebés con fentanilo. De acuerdo con los primeros reportes, los menores consumieron algo que estaba contaminado con la droga alrededor de la 1:00 de la tarde, antes de tomar una siesta.

Una hora y media más tarde, cuando las cuidadoras trataron de despertarlos, los niños no reaccionaban a los estímulos por lo que llamaron a emergencias. En el hospital tuvieron que administrarles Narcan, un medicamento diseñado para contrarrestar sobredosis de fentanilo y otras drogas.

El New York Post informó que las víctimas serían un niño de un año, dos de dos y una pequeña de ocho meses, quienes consumieron la sustancia que podría ser droga.

¿Qué es Narcan?

Ante la crisis de fentanilo que azota a Estados Unidos, el gobierno optó por poner a la venta sin receta médica Narcan, un aerosol nasal hecho con naloxona, que sirve para revertir rápidamente los efectos de la sobredosis por opioides.

Este medicamento funciona adhiriéndose a los receptores opioides revirtiendo y bloqueando los efectos que provoca esta droga como restablecer con rapidez la respiración normal de una persona con sobredosis.

El Narcan se puede suministrar a través de un vaporizador nasal o como una inyección intramuscular, subcutánea o intravenosa y debe aplicarse dentro de los primeros 30 y 90 minutos después de haber consumido la droga.

