Fentanilo, la droga en el botiquín de EU que está matando a los adolescentes

Estados Unidos enfrenta un problema de salud pública por fentanilo lo que ha provocado miles de muertes en adolescentes por consumo de fentanilo, ello debido a la letalidad de esta droga y el fácil acceso que tiene a ella.

El fentanilo es uno de los opioides más poderosos que existen para tratar el dolor, es 100 veces más fuerte que la morfina y 50 más que la heroína; pero así como las armas no son el problema, sino quién y por qué las dispara, hablando del fentanilo, el problema no es el medicamento ni su potencia.

Fentanylwood: La hipocresía Yanki | Peligros del fentanilo en Estados Unidos

“Es algo que hemos usado muchas décadas realmente sin problemas, porque aunque es muy potente, muy fuerte, lo usamos en cantidades menores y lo podemos usar como médicos en el hospital de una forma muy segura, el problema actual es el fentanilo ilícito el producido en laboratorios clandestinos se ha ido diseminando en el mercado ilícito” indicó el doctor Joseph Friedman, de University of California, Los Ángeles (UCLA).

¿Cuántos casos por sobredosis se atienden en Estados Unidos?

El año pasado, los servicios de emergencia atendieron más de 400 mil sobredosis de drogas en Estados Unidos, el 20 por ciento de ellas, alrededor de 70 mil, terminaron en muertes por fentanilo.

“Es algo que hemos usado muchas décadas realmente sin problemas, porque aunque es muy potente, muy fuerte, lo usamos en cantidades menores y lo podemos usar como médicos en el hospital de una forma muy segura, el problema actual es el fentanilo ilícito el producido en laboratorios clandestinos se ha ido diseminando en el mercado ilícito”, añadió Friedman.

¿Cómo comprar fentanilo en Internet?

Muchos de los casos de muertes por sobredosis de cualquier droga en Estados Unidos ocurren en personas que tomaron la droga del botiquín de sus propias casas, la mayoría de ellos eran menores de edad que se volvieron adictos cuando ni siquiera habían terminado la primaria, además es fácil comprar fentanilo en Estados Unidos.

“Pastillas falsas que se venden no en farmacias, no en mercados legales, más bien en snapchat, redes sociales o en la calle que parecen ser oxycodone, adderall, xanax, pero realmente contienen fentanilo y pueden contener una dosis fatal. Sabemos que los adolescentes no experimentan tanto con heroína o polvos o otras cosas que pueden dar más miedo, pero sí sabemos que por muchos años han estado experimentando los adolescentes con pastillas, a veces robadas de sus papas o algo así y ahora están experimentando con pastillas falsas por eso la tasa de sobredosis entre adolescentes está subiendo por primera vez” explicó el doctor Friedman.

Las adicciones en Estados Unidos se deben principalmente a la facilidad de acceso a las drogas, ya que basta con tomar el teléfono e ingresar a internet para comprar fentanilo.

“Es diferente a los problemas tradicionales que hemos tenido de drogadicción en el pasado, sin minimizar a nadie no es una situación donde ves a un adicto a las drogas por 10 o 15 años un drogadicto que una noche toma mucho de algo y tuvo una sobredosis, hablamos de una porrista de 16 años que se lastimó la espalda en una práctica y toma una pastilla que le da una amiga que la obtuvo por Tik Tok...”, explicó Matthew Allen, agente de la DEA.

El problema del fentanilo ocurre todos los días con complicidad de las autoridades fronterizas de EU, que inician cuando los niños comienzan a drogarse con medicamentos encontrados en casa.

Naloxona, el fármaco que revierte la sobredosis de fentanilo

Ante el aumento de sobredosis por fentanilo, Estados Unidos ya planea consentir la venta directa sin receta de un antídoto que en segundos revierte los efectos de una sobredosis, utilizando la naloxona. Lo que puede ser una medida para salvar vidas o un pase director para incentivar el consumo de drogas.