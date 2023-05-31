Muere bebé olvidado dentro de un auto, su madre lo dejó más de 8 horas

Muere bebé de un año luego de que lo dejaron durante más de ocho horas encerrado al interior de un auto.

Sucedió en el estado de Washington, Estados Unidos, cuando una madre adoptiva llegó a una clínica local, cerca de las 8 de la mañana del pasado miércoles 24 de mayo de 2023. La mujer llegó para su jornada de trabajo y olvidó al bebé de un año de edad, al interior de un auto.

Don Bourbon, oficial del departamento de policía de Puyallub en el estado de Washington señaló que la mujer no se dio cuenta que el bebé se encontraba dentro del auto hasta que regresó después de su jornada laboral, cerca de de las cinco de la tarde. ⁠

UPDATE: No charges have been filed yet in the death of a 1-year old baby left inside a hot car outside a Washington state hospital last week for almost nine hours.https://t.co/XtmptbfoRc — WTVC NewsChannel 9 (@newschannelnine) May 31, 2023

Madre adoptiva deja a bebé durante más de ocho horas en su auto, perdió la vida

Inmediatamente el bebé fue trasladado de urgencia a un hospital pero desafortunadamente ya no pudo ser salvado por los médicos. Especialistas han señalado que la causa de su muerte pudo haber sido ocasionada por el calor acumulado al interior del auto.

Cabe señalar que durante esa jornada en la ciudad de Puyallup, la temperatura oscilaba entre los 21 y 23 grados Celsius, mientras que dentro del auto se registraron cerca de 43 grados Celsius.

Conforme a información de la CNN, la madre adoptiva y la familia cooperan con la investigación correspondiente. Hasta el momento no se han presentado cargos, según se señaló en el informe policial.

¿Por qué no debes dejar a un menor dentro del auto?

Cabe señalar que olvidar a un bebé al interior de un auto, es un suceso más común de lo que debería, por lo que cuenta con un nombre oficial: Síndrome del bebé olvidado.

El denominado Síndrome del bebé olvidado, sucede cuando los progenitores dejan accidentalmente a un bebé o niño pequeño olvidado en el interior de un auto estacionado y cerrado, por lo regular con trágicos resultados.

La ONG "No Heatstroke" señala que en casos en los que se olvida un menor durante largos periodos en un auto, la causa de muerte prácticamente es siempre un golpe de calor.

Cuando la temperatura corporal supera los 41 grados Celsius, las células se dañan y los órganos internos comienzan a cerrarse.