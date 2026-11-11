Beca Benito Juárez Media Superior 2026: Requisitos, fechas de registro y cómo solicitar los mil 900 pesos bimestrales

La Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez arrancó su periodo de registro para otorgar un apoyo económico de mil 900 pesos bimestrales a quienes cursan sus estudios en planteles públicos.

¿Cuáles son los requisitos, las fechas clave y el paso a paso para hacer el trámite?

¿Cuándo son las fechas de registro para la Beca Benito Juárez?

Las autoridades educativas abrieron la convocatoria oficial para solicitar este apoyo económico.

El periodo para hacer la inscripción en línea estará disponible a partir del 10 de noviembre y hasta el 15 de noviembre de 2026.

Es importante hacer el trámite dentro de este lapso para que la información entre a la etapa de validación.

¿Quiénes pueden registrarse en la Beca Benito Juárez y cuánto pagan?

Este programa está enfocado en estudiantes inscritos en escuelas públicas del Bachillerato Nacional Margarita Maza en México que no cuenten con otro beneficio similar.

La beca entrega un apoyo económico directo de mil 900 pesos de manera bimestral durante el ciclo escolar.

🎉 ¡Excelentes noticias para las y los estudiantes del Bachillerato Nacional Margarita Maza! Hoy inició el periodo de registro a la Beca Universal Benito Juárez, que otorga un apoyo de 1,900 pesos bimestrales para que continúen sus estudios.



💻 Consulta los requisitos y realiza… pic.twitter.com/SmpD6ZrGFF — SEP México (@SEP_mx) November 10, 2026

Requisitos para la beca Benito Juárez

Para completar la solicitud, el alumno necesita contar con su Clave Única de Registro de Población, CURP, la Clave de Centro de Trabajo, CCT, de su escuela, un comprobante de domicilio digitalizado con antigüedad menor a tres meses y, en caso de ser menor de edad, los datos de la madre, padre o tutor.

Documentos que necesitas del padre o tutor

Si el alumno es menor de edad, el representante legal deberá proporcionar su propia CURP, un número de teléfono celular activo, correo electrónico de forma opcional y una identificación oficial digitalizada, ya sea credencial del INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar o licencia de conducir.

Pasos para el registro de la Bcea Benito Juárez en línea

El proceso se hace entrando o creando una cuenta en la plataforma Llave MX.

Una vez iniciada la sesión, la página redirige al portal de la Beca Benito Juárez para llenar los datos del estudiante y del tutor, subir los documentos y descargar el comprobante final que confirma el inicio de la validación.