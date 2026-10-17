Llave MX: qué es, para qué trámites sirve, estados disponibles y cómo sacarle provecho

La Llave MX moderniza el acceso a trámites y servicios digitales del Gobierno de México. A un año de su implementación, esta herramienta se consolida como un mecanismo seguro que ya suma 20.5 millones de usuarios, ahorrando tiempo en traslados y previniendo posibles actos de corrupción en la administración pública.

¿Qué es la Llave MX y para qué trámites sirve?

Se trata de una cuenta de acceso único vinculada a tu CURP que evita la creación de múltiples usuarios y contraseñas. Actualmente, te permite ingresar a 168 sistemas federales, estatales y municipales de forma ágil.

Sirve para descargar actas de nacimiento, matrimonio o defunción desde la Plataforma Nacional de Registro Civil, o solicitar aclaraciones de datos. Además, agiliza el registro a las becas Rita Cetina, Benito Juárez y Gertrudis Bocanegra. También es útil para programar citas de pasaporte, usar la Ventanilla Única del Agua, llenar el Formato Estadístico para Mexicanos y acceder a los servicios de la Procuraduría Agraria.

¿Qué requisitos y documentos necesito para crear mi Llave MX?

El registro en www.llave.gob.mx toma pocos minutos.

Si eres mexicano o extranjero con CURP: Solo necesitas tener tu CURP a la mano, un número celular y un correo electrónico.

Solo necesitas tener tu CURP a la mano, un número celular y un correo electrónico. Si eres extranjero sin CURP: Requieres ingresar tus datos personales, un correo y subir una identificación oficial (en formato JPG, PNG o PDF).

Si necesitas ayuda durante el proceso, puedes comunicarte al 079 para recibir soporte.

Si necesitas una cuenta Llave MX para realizar un trámite en línea, solicitar un servicio o registrarte a un programa social del Gobierno de México, sigue estos pasos: 1⃣Entra a https://t.co/hLk0KtEN9D 2⃣Registra tus datos, CURP, celular y correo electrónico 3⃣Crea una contraseña ¡y listo! Si necesitas asesoría o tienes dudas, marca al 079 o contáctanos a @Atencion079 las 24 horas los 365 días del año — Agencia de Transformación Digital (@AgenciaGobMX) December 12, 2025

¿Cuál es la diferencia entre la Llave CDMX y Llave MX?

La gran diferencia es el alcance. La plataforma nacional es tu acceso único a trámites del Gobierno de México en todo el país. En cambio, la Llave CDMX funciona solo para ingresar a las 50 plataformas del Gobierno de la Ciudad de México, facilitando procesos locales como el refrendo de la tarjeta de circulación, licencias de conducir o la Denuncia Digital. Las llaves estatales operan bajo la misma lógica regional.

¿En qué estados puedes usar la Llave MX en trámites?

La herramienta ya se integró con éxito en los sistemas de Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Guerrero, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Sonora, Tamaulipas y Tlaxcala.

Con tu cuenta nacional ya puedes acceder al Atlas Digital y Predial en Línea en Tamaulipas, usar el Sistema de Citas de Oaxaca, o consultar constancias en el Tribunal de Justicia Administrativa de Morelos, por mencionar algunos ejemplos.

Con información de Llave MX