¡Atención papás! La SEP confirma cambio de horario de clases por el invierno: Revisa en qué escuelas aplica

Por la llegada del frío y descensos de temperatura, autoridades educativas anunciaron un cambio importante. La Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, SEP, confirmó la entrada en vigor del "horario de invierno" para proteger la salud de los alumnos de educación básica.

Con esta medida, el horario de entrada y salida se recorre media hora más tarde en escuelas públicas y privadas de la entidad.

Estas son las fechas exactas y cómo quedan los horarios nivel por nivel.

¿Cuándo empieza y termina el horario de invierno escolar?

La SEP de Puebla dijo que este ajuste temporal estará vigente desde el martes 3 de noviembre de 2026 y concluirá hasta el viernes 26 de febrero de 2027.

La norma aplica para escuelas públicas y particulares de educación inicial escolarizada, preescolar, primaria y secundarias generales y técnicas en todo el estado de Puebla.

🗓️ 🏫 ¡Atención, familias poblanas! ❄️🧤 Ante le inicio del horario de invierno en las escuelas de educación obligatoria del estado, el @Gob_Puebla recuerda a madres, padres y tutores que las y los estudiantes pueden llevar prendas complementarias al uniforme para proteger su… pic.twitter.com/KCaSA2yxln — Secretaría de Educación Pública (@SEPGobPue) November 3, 2026

¿Cómo queda el "horario de invierno"?

Toma nota de la hora exacta a la que deberán acudir tus hijos según el turno en el que estudien:

Educación Inicial Escolarizada: Entrada a las 08:30 y salida a las 15:30 horas.

Entrada a las 08:30 y salida a las 15:30 horas. Preescolar Matutino: Entrada a las 09:30 y salida a las 12:30 horas.

Entrada a las 09:30 y salida a las 12:30 horas. Preescolar Vespertino: Entrada a las 13:30 y salida a las 16:30 horas.

Entrada a las 13:30 y salida a las 16:30 horas. Primaria Matutino: Entrada a las 08:30 y salida a las 13:30 horas.

Entrada a las 08:30 y salida a las 13:30 horas. Primaria Vespertino: Entrada a las 13:45 y salida a las 18:30 horas.

Horarios ajustados para escuelas secundarias en Puebla

Para las secundarias generales y técnicas del estado, las entradas y salidas quedan organizadas del siguiente modo:

Secundaria General Matutino: Entrada a las 07:30 y salida a las 13:30 horas.

Entrada a las 07:30 y salida a las 13:30 horas. Secundaria General Vespertino: Entrada a las 13:40 y salida a las 19:30 horas.

Entrada a las 13:40 y salida a las 19:30 horas. Secundaria Técnica Matutino: Entrada a las 07:30 y salida a las 13:45 horas.

Entrada a las 07:30 y salida a las 13:45 horas. Secundaria Técnica Vespertino: Entrada a las 14:00 y salida a las 20:00 horas.

¿Habrá cambios en los uniformes de las escuelas?

Las autoridades informaron que se permitirá a las y los alumnos llevar prendas adicionales al uniforme escolar, como chamarras, gorras, guantes y bufandas, para resguardarse del frío.

Los directivos de cada plantel deberán abrir las aulas antes de que lleguen los estudiantes para evitar que esperen afuera.

¿Van a cancelar clases de deportes por el frío?

Las clases de educación física y otras actividades programadas en los patios escolares podrán reorientarse hacia espacios cerrados o protegidos del clima, según lo determine la dirección de cada escuela.