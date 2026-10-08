Beca Rita Cetina: Fechas de registro octubre-noviembre, requisitos y montos para primaria y secundaria

Si tienes hijas o hijos en primaria o secundaria pública, esto te interesa. La plataforma de registro para la Beca Rita Cetina está por abrir sus fechas para que puedas inscribir a tus pequeños. Este apoyo entrega dinero directo para uniformes, útiles y gastos de la escuela.

Estas son las fechas clave de la convocatoria, la lista de papeles que debes tener a la mano y el paso a paso para hacer el trámite sin que te enredes.

¿Cuándo empieza el registro de la Beca Rita Cetina?

El periodo de inscripción por internet estará disponible del 26 de octubre al 6 de noviembre. El trámite se hace directamente en el portal oficial becaritacetina.gob.mx. Ten en cuenta que si tus hijos cursan la secundaria y ya reciben esta beca, no hace falta que hagas el proceso otra vez, su apoyo continúa activo.

🎒📚 ¡Prepara todo! Ya está por comenzar el registro a la #Beca #RitaCetina.



Si tu hija o hijo estudia en una primaria o secundaria pública, del 26 de octubre al 6 de noviembre podrás realizar el registro en:https://t.co/DrY6sQGouv



💰 Estos son los apoyos:

• Primaria: 2,500… pic.twitter.com/f0ZmzTtAXC — SEP México (@SEP_mx) October 8, 2026

¿Cuánto dinero entrega la beca en primaria y secundaria?

El apoyo económico cambia según el nivel escolar de los estudiantes.



Primaria: Entrega 2 mil 500 pesos al año destinados a la compra de útiles

al año destinados a la Secundaria: Da mil 900 pesos cada dos meses. Si tienes a más de un hijo en secundaria pública, te dan 700 pesos extra al bimestre por cada alumno adicional.

Documentos del tutor necesarios para hacer el trámite

Antes de iniciar la inscripción en el portal, junta la versión digital de los siguientes papeles del padre, madre o tutor:



Tu CURP actualizada.

actualizada. Número de teléfono celular activo y un correo electrónico personal.

Identificación oficial vigente escaneada o en foto clara.

Comprobante de domicilio reciente, no mayor a tres meses.

Papeles obligatorios de los estudiantes a registrar

Para dar de alta a cada uno de tus hijos en la plataforma, vas a necesitar únicamente dos datos fundamentales:



La CURP del alumno a registrar.

La Clave del Centro de Trabajo, CCT, de la escuela pública donde estudia actualmente.

Paso a paso para inscribir a tus hijos por internet

Hacer la solicitud es muy rápido si sigues este paso a paso:

