Beca Rita Cetina: Calendario de pagos por letra del 5 al 16 de octubre para cobrar mil 900 pesos

Hay buenas noticias para las familias con alumnos en secundarias públicas. Ya comenzó la entrega del dinero del al bimestre septiembre-octubre de la Beca Universal Rita Cetina. El apoyo contempla la entrega de mil 900 pesos por alumno registrado para cubrir gastos escolares.

Para mantener el orden en los depósitos, la entrega se hace de forma gradual según la letra inicial del primer apellido.

Estas son las fechas exactas que necesitas saber para recoger tu dinero bimestral.

¿Quiénes reciben el pago de la Beca Rita Cetina?

Este dinero está destinado a los estudiantes inscritos en escuelas secundarias públicas que forman parte del programa de continuidad.

El monto asignado para este ciclo es de mil 900 pesos por alumno, recursos pensados para apoyar en la compra de útiles, uniformes o transporte escolar diario.

📣 ¡Atención, familias con estudiantes de secundaria pública!



¡Ya comenzó el depósito de la #Beca #RitaCetina de continuidad del bimestre septiembre-octubre! 💳📚 Consulta la fecha que corresponde a la inicial del primer apellido de tu hija o hijo. 📆



Recuerda que este apoyo es… pic.twitter.com/A9Uxxjh6hj — SEP México (@SEP_mx) October 5, 2026

Fechas de depósito de la Beca Rita Cetina para las primeras letras

Los pagos inician este lunes 5 de octubre con las letras A y B. La distribución sigue el martes 6 para la letra C, el miércoles 7 para D, E y F, el jueves 8 para la letra G, y el viernes 9 para quienes tienen apellidos que comiencen con H, I, J, K y L.

Calendario de pagos de la segunda semana de octubre

Para la siguiente semana, el lunes 12 le toca el turno a la letra M. El martes 13 depositan a N, Ñ, O, P y Q; el miércoles 14 corresponde a la letra R; el jueves 15 se paga a la letra S; y cierran el viernes 16 con las letras T, U, V, W, X, Y y Z.

¿De cuánto es la Beca Rita Cetina?

El depósito se hace de manera directa en la tarjeta del Banco del Bienestar. Al ser un pago gradual por orden alfabético, no es necesario ir el primer día a las sucursales bancarias, ya que el dinero se queda seguro en la cuenta una vez que cae la transferencia.

Recomendaciones para retirar la Beca Rita Cetina

Para evitar filas largas en los cajeros automáticos, las autoridades sugieren consultar el saldo de la tarjeta desde la aplicación móvil antes de ir a la sucursal.

También puedes usar la tarjeta directamente como medio de pago en establecimientos y supermercados autorizados que acepten la red.