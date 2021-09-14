VIDEO: Jugador de béisbol da brutal pelotazo en la cara a un árbitro

En las redes sociales comenzó a circular un video que muestra el momento en el que, accidentalmente, un jugador de béisbol dio un brutal pelotazo en la cara a un árbitro del encuentro, lo que provocó que cayera al suelo y terminara con sangre en la zona del golpe.

El pelotazo accidental que recibió el árbitro por parte del jugador de béisbol ocurrió durante un partido de la MLB entre los Cardenales de San Luis y los Mets de Nueva York, en el Estadio Citi Field, en Nueva York, Estados Unidos, el cual comenzó durante la tarde-noche de este lunes 13 de septiembre.

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Los hechos ocurrieron en la segunda entrada, cuando el shortstop panameño, Edmundo Sosa, de los Cardenales, tiró mal a primera base, por lo que le dio un pelotazo en la cara al umpire Junior Valentine. El juego de béisbol se detuvo momentáneamente para que el árbitro recibiera atención médica.

I don’t think I’ve ever seen this before. Edmundo Sosa threw wildly and hit umpire Junior Valentine square in the face 😂 #STLFLY #LGM pic.twitter.com/HDcb6c9BkO — Tyler Gallo (@TylerAGallo) September 13, 2021

¿Cómo ocurrió el pelotazo en el partido de béisbol?

Desafortunadamente, la puntería del jugador de béisbol no fue la mejor, ya que al hacer una jugada a la defensiva para cortar un batazo de Kevin Pillar que amenazaba con irse a los jardines, giró sobre su eje y realizó un gran lance con el brazo derecho para intentar hacer el out en primera, pero falló en el intento porque golpeó a Valentine en el costado de la cabeza, quien cayó de inmediato.

Good to see Junior Valentine up and smiling after getting hit in the face by a throw to first base.



TV: Bally Sports Midwest

Stream: Bally Sports app pic.twitter.com/uF7Zs6N7me — Bally Sports Midwest (@BallySportsMW) September 14, 2021

Después de que el árbitro recibió el pelotazo se llevó la mano al rostro y se dio cuenta que tenía sangre. El jugador de béisbol mostró sorpresa y preocupación, mientras que otros jugadores y cuerpo médico se acercaron para percatarse del estado de salud del umpire.

Para su fortuna, el árbitro no necesitó mayor asistencia médica tras el pelotazo y tras un breve chequeo del personal logró seguir en el juego de béisbol, incluso terminó sonriendo con los beisbolistas y recibió aplausos de los aficionados tras el susto que vivieron en el Estadio Citi Field.