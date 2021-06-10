VIDEO: Mamá atrapa pelota de béisbol con bebé en brazos durante partido

Durante un juego entre Chicago Cubs y los Padres de San Diego de la Liga Mayor de Béisbol (MLB), una mamá atrapó con una mano una pelota de béisbol mientras sostenía a su bebé en brazos

La atrapada de la mamá desató la alegría entre los asistentes al Estadio Petco Park, en California, Estados Unidos, quienes comenzaron a celebrar y aplaudir la acción.

Los hechos ocurrieron durante el sexto inning del encuentro, cuando el marcador estaba empatado a una carrera. El jardinero central de Chicago Cubs, Jack Marisnick, se dirigió a la caja de bateo en busca de un home run que le diera la ventaja, pero no ocurrió así.

El jardinero logró conectar con la pelota, pero se dirigió hacia las gradas, donde los espectadores esperaban atraparla. Entre ellos se encontraba la mamá que sostenía a su bebé.

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La pelota de béisbol primero pegó contra la estructura del estadio y cayó entre los pasillos, pero nadie logró detenerla. Fue tras el rebote en el suelo cuando la mamá logró atraparla en el aire con la mano derecha.

Después de la jugada que se robó las cámaras, los aficionados que se encontraban cerca de la mujer se acercaron para festejar con ella, quien en ningún momento soltó al pequeño ni la pelota que bateó Jack Marisnick.

¿Cómo terminó el partido de béisbol?

El encuentro de béisbol terminó con una victoria para los Cubs 3 a 1 sobre los Padres, quienes tenían la ventaja en el tercer inning, pero a partir del cuarto lograron comenzar con la remontada en el marcador.

Todo se mantuvo igual hasta el séptimo y octavo inning cuando los Cubs hicieron una carrera en cada entrada para conseguir la victoria.

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