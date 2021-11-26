Países suspenden viajes desde Sudáfrica por la variante Omicron

Tras el descubrimiento de Omicron, la nueva variante de Covid-19 detectada por primera vez en Sudáfrica, varios países comenzaron a tomar medidas como la suspensión de viajes a siete naciones africanas.

La nueva variante de Covid-19 comenzó a extenderse en otras regiones de Sudáfrica, por lo que la Unión Europea (UE) tomó medidas apresuradas para evitar casos de Omicron en la zona, tras la cuarta ola de coronavirus que enfrenta Europa.

Además, la UE acordó que solo podrán ingresar a Europa los residentes siempre y cuando se sometan a un test y permanezcan un periodo en cuarentena antes de retomar sus actividades.

El portavoz de la Comisión Europea, Eric Mamer, indicó que los estados miembros acordaron "introducir rápidamente restricciones a todos los viajes a la UE desde siete países de la región de África Austral: Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibia, Sudáfrica, Zimbabwe".

Los primeros países en anunciar medidas de restricción para viajes a Sudáfrica fueron Italia, Austria Francia Japón, Inglaterra, Singapur, Países Bajos, Malta, Malasia, Marruecos, Filipinas, Dubai y Jordania.

América se suma a restricciones de viajes para Sudáfrica

Posteriormente, el presidente de Estados Unidos, Joe Bide, se sumó a las medidas de restricción para viajes provenientes de Sudáfrica y otros siete países, por lo que anunció que a partir del lunes no se aceptarán vuelos provenientes de las naciones señaladas.

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, se sumó a las restricciones de viajes para las personas que provengan del sur de África, donde se detectó la nueva variante de covid-19, Omicron.

Por su parte, el gobierno de Sudáfrica criticó las suspensiones y las calificó de "apresurado, absolutamente", dijo Clayson Monyela, portavoz del Ministerio de Relaciones Internacionales y Cooperación.

Hasta ahora solo se han identificado pocos casos de la nueva variante Omicron, detectados en Sudáfrica, Botswana, Hong Kong, Israel y Bélgica; sin embargo, para la ONU resulta "preocupante" la alta probabilidad de contagio que representa la nueva variante de Covid-19.

