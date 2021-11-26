OMS nombra Omicron a la nueva variante de Covid-19

La Organización Mundial de la Salud (OMS) nombró Omicron a lanueva variante B.1.1.529 de Covid-19 detectada por primera vez en Sudáfrica el pasado 24 de noviembre.

La OMS indicó que la variante Omicron tiene una gran cantidad de mutaciones, “algunas de las cuales son preocupantes”, y agregó que la evidencia preliminar sugiere un mayor riesgo de reinfección con esta variante, en comparación con otras cepas, como la Delta.

La organización también informó que el número de casos de esta variante va en aumento en casi todas las provincias de Sudáfrica y detectaron tasas más rápidas de contagio con Omicron que los aumentos repentinos de infección anteriores, lo que sugiere que esta variante puede tener una ventaja de crecimiento.

La OMS alertó que la variante Omicron es más transmisible incluso que su antecesora, Delta, y debido a la gran cantidad de mutaciones que presenta “disminuye la eficacia de las medidas sociales y de salud pública, vacunas y terapias disponibles”.

Sin embargo, llamó a no alarmarse, pues aún faltan más estudios para concer la capacidad de daños que puede provocar la nueva variante de Covid-19.

The Technical Advisory Group on SARS-CoV-2 Virus Evolution met today to review what is known about the #COVID19 variant B.1.1.529.

They advised WHO that it should be designated a Variant of Concern.

WHO has named it Omicron, in line with naming protocols https://t.co/bSbVas9yds pic.twitter.com/Gev1zIt1Ek — World Health Organization (WHO) (@WHO) November 26, 2021

OMS recomienda continuar con medidas sanitarias por Omicron

Ante la rapidez de contagio de la nueva variante de Covid-19 llamada Omicron, la OMShizo un llamado a todos los países para endurecer medidas sanitarias y mantenerse alerta sobre posibles casos.

La OMS indicó a través de un comunicado que es necesario que las personas continúen con las medidas para reducir el riesgo de Covid-19, incluidas medidas sociales y de salud pública comprobadas, como usar máscaras bien ajustadas, higiene de manos, distanciamiento físico, mejorar la ventilación de los espacios interiores, evitar espacios abarrotados y vacunarse.

También solicitó apoyo a los países que tengan la capacidad para trabajar en coordinación con la comunidad internacional, para realizar investigaciones de campo y evaluaciones de laboratorio para mejorar la comprensión de los impactos potenciales de Omicron, como la gravedad, la eficacia de las medidas sociales y salud pública, los métodos de diagnóstico, las respuestas inmunitarias, los anticuerpos neutralización, u otras características relevantes.

