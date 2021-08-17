Bella, ‘El gato mochilero’, murió por un ataque de perros: dueño

Jhon Alexander Glavis, un hombre originario de Colombia y dueño de la mascota Bella, conocida como ‘El gato mochilero’, informó en sus redes sociales que su compañero de aventuras murió por un ataque de perros, luego de una autopsia que se le realizó.

A través de una grabación en Facebook, el dueño de Bella confirmó que la muerte de ‘El gato mochilero’ ocurrió porque saltó una barda y fue alcanzado por los perros. Aprovechó la grabación para descartar un posible envenenamiento de la gatita, ya que fue la primera versión que comenzó a circular tras su fallecimiento en Paraguay.

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En las imágenes, el dueño de ‘El gato mochilero’ apareció acompañado por una doctora de la organización Bienestar Animal en Paraguay , quien realizó los estudios a Bella, en los que no encontraron ninguna sustancia venenosa como se creyó en un principio.

No se encontró ninguna sustancia de veneno, ni nada, así que, como se los dije, no hay que echarle la culpa a nadie (...) Bella murió por el ataque de los perros.

Sobre las circunstancias de la muerte de Bella, Jhon Alexander Glavis comentó que ‘El gato mochilero’ se habría escapado y fue cuando lo atacaron los perros. “Al parecer saltó y fue atacado por los perros”, agregó.

Descartaron versión sobre envenenamiento de Bella, ‘El gato mochilero’

El dueño de Bella, ‘El gato mochilero’, descartó la versión que comenzó a circular desde este lunes, en la que se habló de un posible envenenamiento, por lo que los usuarios de las redes sociales ofrecieron una recompensa para encontrar a los posibles responsables.

El dueño agregó que al ver a Bella sin vida, lo primero que pensó fue que su compañera de viajes murió a causa de un envenenamiento. Sin embargo, resaltó que el pueblo paraguayo no es “denigrante”, como señalaron los seguidores de ‘El gato mochilero’ tras el anuncio de su muerte.

Bella, la gatita famosa en redes sociales

De acuerdo con medios de comunicación, desde 2020, Alexander Glavis y Bella se habían instalado en Paraguay. El hombre había anunciado que él y ‘El gato mochilero’ iban a entregar unos juguetes por el Día del Niño en la zona de Coronel Oviedo, pero los planes fueron cancelados por la muerte de la mascota.

Bella se volvió famosa en las redes sociales, luego de que Alexander, su dueño, compartió su historia a través de fotografías y videos en plataformas como Instagram, TikTok y Facebook. En las imágenes se ve cómo ‘El gato mochilero’ acompañaba a John en todos sus viajes mientras utilizaba gafas de sol, una mochila y alguna prenda abrigadora.