Biden nominará afroamericana a la Corte Suprema de Estados Unidos

La jubilación del magistrado de la Corte Suprema, Stephen Breyer, ofrece al presidente Joe Biden la posibilidad de nominar a una mujer afroamericana al tribunal más alto del país, como prometió durante su campaña electoral.

Tras el anuncio de la retirada del juez Stephen Breyer de la Corte Suprema de Estados Unidos, el presidente Joe Biden aseguró el jueves que antes de finalizar febrero dará a conocer la candidatura de una mujer afroamericana para sucederle en la alta magistratura estadounidense.

Joe Biden, presidente de Estados Unidos:

Tiene que ser una persona de excepcionales calificaciones, carácter, experiencia e integridad, y será la primera mujer afroamericana nominada a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Ya es hora. Yo hice esa promesa durante mi campaña presidencial y la voy a honrar.

Potential Biden Supreme Court pick Leondra Kruger known as moderate in California https://t.co/3o8auQ0t48 pic.twitter.com/qKwNRSBWec — Reuters (@Reuters) January 26, 2022

Biden agradeció los servicios del juez Breyer "por su excepcional carrera de servicio público y por su claro compromiso de hacer que las leyes de Estados Unidos funcionaran para el pueblo".

Al resumir su experiencia, Breyer, también presente en el acto, relató:

En la Corte, cuando escuchamos multitud de casos la impresión que uno tiene es que este es un país complicado, con más de 300 millones de personas de todas las razas, religiones y todos los puntos de vista posibles. Y es como un milagro cuando uno está allí y ve a todas esas personas delante de gente con ideas tan diferentes. Pero es gente que ha decidido ayudar a resolver sus diferencias en el marco de la ley.

Los demócratas aspiran a sustituir a Breyer con un magistrado liberal más joven que pueda permanecer muchos años en la Corte ahora que mantienen una mayoría en el Senado que pudieran perder en las elecciones legislativas de noviembre.

Si Biden cumple su promesa de nombrar a la primera jueza afroamericana en la Corte Suprema, los demócratas esperan también a alentar a los votantes negros, cuyo apoyo será fundamental en la campaña.

Entre los nombres que se barajan están la magistrada de la Corte Suprema de California Leondra Kruger, la jueza federal Ketanji Brown Jackson, la conocida abogada promotora de los derechos civiles Sherrilyn Ifill y la jueza federal Michelle Childs, postulada por Biden a la corte federal de apelaciones.

Aimee Allison, fundadora de Ella el Pueblo, una organización nacional que promueve el voto entre las mujeres afroamericanas:

Es una oportunidad enorme para nosotros. Nombrar a una mujer afroamericana en este momento ayudaría a compensar los reveses legislativos y políticos que hemos visto recientemente.

Breyer es miembro de la Corte Suprema desde 1994, cuando fue designado por el entonces presidente Bill Clinton. Al igual que la fallecida Ruth Bader Ginsburg, Breyer optó por no abandonar el tribunal la última vez que los demócratas controlaban la Casa Blanca y el Senado, durante el mandato de Barack Obama.

