VIDEO: Joe Biden insulta a periodista y después se disculpa en EU

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, insultó a un periodista, a quien llamó “estúpido hijo de puta”, después de que el reportero le hiciera una pregunta sobre la inflación en el país, al finalizar una rueda de prensa realizada en la Casa Blanca en Estados Unidos (EU).

Peter Doocy, reportero de la cadena televisiva Fox News, asistió a la reunión del Consejo de Competencia de Joe Biden, por lo que al finalizar la ronda de preguntas y respuestas cuestionó al presidente sobre la inflación y si era una responsabilidad política.

#Biden insulta a un periodista. Cómo les cuesta a los políticos darse cuenta el momento en que deben retirarse por el bien de todos. pic.twitter.com/FAryIRls7b — Irma Arguello (@irmaar) January 25, 2022

A lo que el presidente Joe Biden respondió con un insultó, pues no se percató que el micrófono seguía prendido: “eso es un gran activo. Qué estúpido hijo de puta”, fue la respuesta de Biden, cuando los periodistas comenzaron a abandonar la sala.

Cabe resaltar que los precios al consumidor de EU aumentaron sólidamente en diciembre, culminando en el mayor aumento anual de la inflación en casi cuatro décadas.

Además, el periodista Doocy, se ha enfrentado en diferentes ocasiones al portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, ya que es considerado uno de los reporteros más críticos del gobierno de Joe Biden.

El predecesor de Joe Biden, el republicano Donald Trump, atacó a los reporteros en mítines y conferencias de prensa, para deleite de muchos de sus seguidores.

Joe Biden se disculpa con el periodista al que insultó

Más tarde, el periodista Peter Doocy relató para un programa de televisión de EU, que el presidente Joe Biden se comunicó con él para ofrecerle disculpas por el insulto.

“Aproximadamente una hora después de ese intercambio se comunicó conmigo y me dijo ‘no es nada personal, amigo'", contó el periodista al presentador Sean Hannity.

Peter Doocy was on Hannity tonight with an update on Biden calling him a ‘Stupid Son of a Bi&ch”. Doocy said Joe called him up an hour later, and said “It’s nothing personal PAL”. Doocy told him he will continue to ask questions other reporters won’t. pic.twitter.com/N4hZrKwCLV — Adam Milstein (@AdamMilstein) January 25, 2022

Finalmente, el periodista dijo que le indicó al presidente Joe Biden que siempre seguirá preguntando cosas diferentes a los demás reporteros

“Me aseguré de decirle que siempre intentaré preguntar algo diferente de lo que preguntan los demás. Y él me dijo: ‘Tú tienes que hacerlo’. Y esa es una cita del presidente, así que seguiré haciéndolo”, agregó.