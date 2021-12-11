Joe Biden declara emergencia en Kentucky tras ola de tornados

El presiente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo una declaración de emergencia en el estado de Kentucky tras la ola de tornados que azotó el estado la madrugada de este sábado y mató al menos a 70 personas.

A través de un comunicado de prensa, la Casa Blanca informó que la declaración de Joe Biden supone la autorización y coordinación entre la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA) y el departamento del Interior, a fin de reparar los daños que causaron los tonados.

Con esto, el gobierno federal da su aval para que se actúe en los otros condados que sufrieron daños y así, acelerar la ayuda a nivel federal.

President Biden has approved an Emergency Declaration for the Commonwealth of Kentucky. This action authorizes @DHSgov and @FEMA to coordinate disaster relief efforts. Read more: https://t.co/7GsJ7vJmuN — The White House (@WhiteHouse) December 11, 2021

Previamente, se dio a conocer que Joe Biden estuvo en contacto con los gobernadores de Kentucky, Illinois y Tennessee, los estados más afectados por el paso de los tornados. Además, el presidente de EU solicitó que le informen directamente sobre la ayuda que requieran.

"Es una tragedia. Y todavía no sabemos cuántas vidas se perdieron y el alcance total del daño", dijo Biden a los medios estadounidenses.

Por este motivo, la FEMA está enviando personal de respuesta a emergencias, agua y otros productos necesarios a los siete estados afectados.

¿Tornados en EU son producto del cambio climático? Esto dijo Biden

Los tornados, que según los meteorólogos son inusuales en los meses más fríos, demolieron una fábrica y una estación de bomberos en un pueblo de Kentucky, devastaron un hogar de ancianos en Misuri y mataron al menos a dos trabajadores en un alcancen de Amazon.com en Illinois.

Paso de tornado por Kentucky, EU|Reuters

Cuando se le preguntó a Biden sobre si pensaba que el cambio climático jugó un papel en la devastación causada las tormentas, contestó que le pediría a la Agencia de Protección Ambiental y a otros que investiguen el caso.

Reconocer que la probabilidad de menos catástrofes climáticas, en ausencia de un movimiento continuo para lidiar con el calentamiento global, simplemente no va a suceder.

Biden también aseguró que se trata de un asunto a largo plazo, pues más allá de la respuesta inmediata, provocada por el desastre para los estados y la nación, esto radica en los sistemas de alerta de tornados.