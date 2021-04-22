EUA promete reducir sus emisiones de CO2 hasta 52% para 2030

El presidente Joe Biden se comprometerá a recortar las emisiones con efecto invernadero de Estados Unidos hasta en un 52 por ciento para 2030, adelantó la Casa Blanca.

Biden anunciará este nuevo compromiso durante la primera jornada de la Cumbre de Líderes sobre el Clima, una conferencia virtual organizada por la Casa Blanca en la que participarán 40 líderes internacionales.

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Esta nueva meta de reducción de emisiones de entre 50 por ciento y 52 por ciento con respecto a los niveles de 2005 prácticamente dobla el objetivo que asumió Estados Unidos bajo el Acuerdo de París.

Qué país es el mayor emisor de gases efecto invernadero en el mundo

Estados Unidos solía ser el mayor emisor histórico de gases de efecto invernadero y actualmente ocupa el segundo lugar después de China. Su objetivo será observado de cerca como una señal de cuán en serio se toma Biden el cambio climático.

Biden devolvió a Estados Unidos al Acuerdo de París en enero, y la cumbre que inicia en unas horas está diseñada para mostrar un compromiso renovado de la nación norteamericana y el resto de potencias emisoras por limitar el calentamiento del planeta a 1.5 grados Celsius, por encima de los niveles previos a la Revolución Industrial.

Quiénes participarán en la Cumbre Climática 2021

El presidente de China, Xi Jinping, comparecerá durante la conferencia y el presidente ruso, Vladimir Putin, hará comentarios en directo. Además, estarán presentes otros líderes como el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aproximadamente 18 altos ejecutivos del gobierno de Estados Unidos, incluidos el secretario de Estado, Antony Blinken, y la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, también participarán, al igual que ejecutivos de Citigroup, Bank of America, el fabricante de vehículos eléctricos Proterra y otras empresas.

La agenda también incluye una sesión el jueves sobre soluciones basadas en la naturaleza para el cambio climático, como la reducción de la deforestación, la promoción de prácticas agrícolas sostenibles y la conservación de humedales.

