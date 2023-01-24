Lo que se sabe del tiroteo en Monterey Park, California

Este lunes se lleva a cabo la vigilia en Monterey Park, California en memoria de las 11 víctimas fatales del tiroteo en un salon de baile en el área de Los Ángeles donde personas mayores, de entre 50 y 80 años de edad pasaban un rato agradable para festejar la llegada del Año Nuevo Chino, el año del Conejo.

Las autoridades aún investigan el motivo que pudo tener Huu Can Tran, de 72años, para cometer esta masacre, en un lugar donde la concurrencia era en su mayoría de origen asiático.

Tran supuestamente mató a tiros a 10 personas el sábado por la noche e hirió a otras 10, luego se trasladó a otro salón de baile, donde el intento por abrir fuego se vio frustrado, por Brandon Tsay un joven que desarmo a Tran evitando que la tragedia fuera mayor.

BREAKING: Surveillance video shows 26-year-old Brandon Tsay wrestling a gun away from the Monterey Park shooter at a second dance hall. https://t.co/NpZWT2STXs pic.twitter.com/9qE4vHwPCk — NBC News (@NBCNews) January 23, 2023

Más tarde Tran, el atacante se suicidó. Su cuerpo fue encontrado en una camioneta, en la mañana del domingo.

Gente que conoció al atacante lo describieron como una persona malhumorada y desconfiada.

Los oficiales en la localidad de Hemet, a unas 80 millas al este de Los Ángeles, estaban ayudando al Departamento del Sheriff del condado en el registro de la vivienda móvil de Tran en una comunidad refugio para personas mayores, dijo Alan Reyes, vocero del Departamento de Policía de Hemet.

Tran tenía una licencia de transporte activa y era propietario de una empresa llamada Tran's Trucking Inc con una dirección postal en Monterey Park, según los registros en línea. Había residido en el área de Los Ángeles desde al menos la década de 1990 y se mudó a un remolque en Hemet en 2020, según mostraron los registros de dirección.

Adam Hood, inquilino desde hace mucho tiempo del presunto atacante en una propiedad en el área de Los Ángeles, dijo a la agencia Reuters que Tran era una persona agresiva y desconfiada que tenía pocos amigos. Pero le gustaban los bailes de salón, en gran parte eran su única actividad social.

