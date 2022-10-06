“Nadie jode a un Biden”, la polémica declaración del presidente de EU

Una vez más, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dejó abierto el micrófono sin darse cuenta y lanzó una polémica declaración durante su visita a Florida para evaluar los daños que dejó el paso del huracán “Ian”.

Durante una conversación informal con el alcalde de Fort Myers Beach, Ray Murphy, el presidente estadounidense bromeó con que “nadie jode a un Biden”, la polémica declaración se escuchó debido a que no estaba apagado su micrófono.

Durante la breve conversación, Joe Biden pidió a Murphy tener confianza sobre la ayuda que dará a Florida; además, agregó que “por cierto, usted se crió del mismo modo que yo”, y finalmente dijo la polémica declaración: “nadie jode a un Biden”.

A lo que Murphy respondió dándole la razón: “uno no discute con sus hermanos fuera de casa”. Aparentemente ninguno se dio cuenta que los micrófonos seguían encendidos durante su conversación.

"No one fucks with a Biden." pic.twitter.com/vvio6mqlyr — Kyle Griffin (@kylegriffin1) October 5, 2022

Posteriormente, en una entrevista telefónica con NBC, Murphy se rió y dijo: "No estaba dirigida a nadie. Eran solo dos tipos hablando".

Joe Biden visitó Florida tras el paso el huracán “Ian”

Joe Biden llegó el pasado miércoles a Florida donde se reunió con autoridades locales para analizar los daños que dejó el paso del huracán “Ian” y prometió que ayudará a los afectados.

El mandatario y la primera dama, Jill Biden, sobrevolaron en un helicóptero los condados afectados por las lluvias e inundaciones que dejó “Ian” la semana pasada.

En su visita a Florida, Joe Biden aseguró a los habitantes que el gobierno federal respaldará a los afectados, añadió que la reconstrucción del lugar tomará varios años y habrá “un largo camino por delante”.

Una semana después de que el huracán “Ian” azotara Fort Myers Beach, los equipos de rescate aún buscan víctimas o sobrevivientes, ya que no se tiene un número oficial, también continúan con el conteo de daños materiales.

Las casas que alguna vez fueron conocidas por sus hermosos colores encantadores y un paraíso en su patio trasero, se convirtieron en una zona de operación de búsqueda y rescate de táctica completa.