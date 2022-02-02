Biden enviará 3 mil soldados al este de Europa por tensiones con Rusia

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobó formalmente el despliegue de 3 mil soldados en países aliados en el este de Europa en medio de las tensiones militares con Rusia por la crisis de Ucrania.

Al menos 2 mil soldados serán trasladados a Polonia y Alemania, mientras que otros mil se posicionarán en Rumanía, indicó el diario Wall Street Journal, que cita fuentes oficiales que hacen referencia a Biden.

Vientos de guerra en Ucrania alertan a soldados norteamericanos

Se espera que el Pentágono oficialice este miércoles el despliegue de los 3 mil soldados en el este de Europa en una conferencia de prensa en la que anunciaría que la tropa podría provenir del interior de Europa.

Rusia aumenta sus preparativos cerca de Ucrania

Nuevas imágenes satelitales sugieren que Rusia ha reforzado la preparación general de sus despliegues militares en Bielorrusia, Crimea y el oeste de Rusia al incorporar más personal y tropas, dijo una empresa privada de imágenes satelitales de Estados Unidos.

Reuters no pudo verificar de forma independiente las imágenes de Maxar Technologies, empresa con sede en Estados Unidos, que dijo que fueron tomadas entre el 19 de enero y el 1 de febrero.

El aumento de las tropas rusas cerca de Ucrania ha avivado el temor a que Moscú pueda planear un ataque, algo que Rusia niega. El Kremlin dice que las tropas y el material que llegan a Bielorrusia, al norte de Ucrania, están destinados a realizar maniobras conjuntas.

Maxar dijo en un comunicado que, aunque Rusia había desplegado equipos y unidades militares cerca de Ucrania en los últimos dos meses, en muchos casos se habían observado pocas tropas o nuevas unidades de alojamiento para el nuevo personal.

Eso había sugerido que algunas de las unidades habían sido dispuestas previamente o desplazadas, pero las nuevas imágenes mostraban nuevos despliegues significativos en Bielorrusia y más personal en varios sitios militares, dijo.

"Se han visto tiendas de campaña/refugios para el personal en prácticamente todos los lugares de despliegue en Bielorrusia, Crimea y el oeste de Rusia, lo que sugiere que las unidades están ahora acompañadas de tropas y han aumentado su nivel de preparación general", dijo Maxar.