Biden pide a Putin frenar tensiones con Ucrania en llamada telefónica

La llamada telefónica del presidente de Estados Unidos, Joe Biden , con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, se centró principalmente en Ucrania, cuya frontera continúa abarrotada de tropas rusas.

Durante la llamada telefónica, Biden instó a reducir la tensión y presentó dos caminos al presidente ruso: el primero, de desescalada y el segundo de disuasión mediante sanciones económicas, informó la Casa Blanca.

El camino que elija dependerá “de las acciones de Rusia en el tiempo venidero” expresó Biden y agregó que habrá “graves costos y consecuencias si Rusia procede” a atacar a Ucrania.

Por su parte, Putin amenazó a Joe Biden con terminar sus relaciones con Estados Unidos en caso de aplicar medidas económicas contra Rusia.

Funcionarios estadounidenses indicaron que Rusia solicitó la llamada, donde los mandatarios también discutieron varios temas, incluidas las próximas conversaciones de seguridad el próximo mes, así como la situación en Europa y las conversaciones con Irán sobre su programa nuclear.

Las conversaciones entre Biden y Putin se producen antes de una reunión de seguridad entre Estados Unidos y Rusia el 10 de enero, seguida de una sesión Rusia-OTAN el 12 de enero, y una conferencia más amplia que incluye a Moscú, Washington y otros países europeos programada para el 13 de enero.

Biden y Putin mantienen tensión por Ucrania

A principios de diciembre, Biden y Putin tuvieron una reunión virtual en medio de una fuerte tensión por el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Durante ese encuentro, Joe Biden advirtió a su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, sobre fuertes medidas económicas “y de otro tipo” en caso de un ataque militar contra Ucrania en los próximos días.

En ese momento, Joe Biden expresó a Putin la profunda preocupación de Estados Unidos y sus aliados sobre la escalada de las fuerzas militares de Rusia sobre Ucrania.

Sin embargo, Rusia niega planear atacar a Ucrania y dijo que tiene derecho a mover sus tropas en su propio suelo como quiera.

El asesor de política exterior del Kremlin, Yury Ushakov, también se mostró despectivo. “Es una tontería, no hay ninguna escalada. Tenemos el derecho de mover las tropas en nuestro territorio”, expresó en su momento.