Latinoamérica pide a Rusia que retire su Ejército de Ucrania

Presidentes de Latinoamérica rechazaron el uso de la fuerza militar en Ucrania y pidieron a Rusia la retirada de sus fuerzas del territorio de Kiev.

A través de un video, el mandatario de Colombia, Iván Duque dijo estar en contra de la guerra y pidió al presidente Vladimir Putin un rápido retiro de sus tropas del territorio ucraniano.

"Colombia rechaza de manera categórica la guerra y se une a todas las voces de la comunidad internacional que hoy claman por un rápido retiro de las tropas de Rusia en territorio ucraniano", expresó el mandatario de Latinoamérica.

Colombia rechaza categóricamente el ataque premeditado e injustificado que se ha perpetrado contra el pueblo ucraniano por parte de Rusia, que no solo atenta contra su soberanía sino amenaza a la paz mundial. pic.twitter.com/1IbJcPsIiR — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) February 24, 2022

Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta colombiana indicó que “esta agresión premeditada e injustificada es una amenaza a la paz mundial", agregó. Por su parte, el Ministerio de relaciones exteriores de Argentina pidió a Rusia cesar las acciones militares en Ucrania

Chile fue otro país de Latinoamérica que se pronunció en contra de la guerra en Ucrania y aseguró que apoyará las sanciones aprobadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

"Chile condena la agresión armada de Rusia y su violación a la soberanía e integridad territorial de Ucrania. Estos actos vulneran el derecho internacional y atentan contra vidas inocentes, la paz y la seguridad internacional", compartió Sebastián Piñera.

Y Gabriel Boric, presidente electo de Chile, señaló Rusia provocó una “invasión a Ucrania, la violación de su soberanía y el uso ilegitimo de la fuerza".

Juan Carlos Holguín, canciller de Ecuador, aseveró que Rusia violó el derecho internacional y pidió al presidente de Moscú frenar los combates armados en el territorio de Ucrania.

México rechaza la guerra entre Rusia y Ucrania

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, llamó al diálogo y rechazó la guerra en cualquier parte.

“La posición de México ha sido clara, estamos en contra del uso de la fuerza y de que se ponga en duda la integridad de un país independiente que es Ucrania”, dijo el canciller de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

México rechaza el uso de la fuerza,reitera su llamado a una salida política al conflicto en Ucrania y respalda al Secretario General de la ONU en pro de la paz. Trabajamos con otros países para encontrar un espacio de diálogo. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 24, 2022