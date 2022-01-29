Willow, la nueva gata de los Biden, llega a la Casa Blanca

Jill y Joe Biden dieron la bienvenida a la nueva mascota que llegó a vivir a la Casa Blanca. Se trata de una gata de dos años con rayas grises y blancas, a quien nombraron Willow.

A través de su cuenta de twitter, Jill Biden compartió algunas fotografías de la nueva inquilina de la Casa Blanca. En ellas se puede ver a la gata Willow paseándose por los pasillos de la Casa Blanca y tomando el sol cerca de una ventana.

Jill Biden nombró Willow a la nueva gata en honor a su ciudad natal, Willow Grove, en Pensilvania, Estados Unidos, explicó Michael LaRosa, portavoz de la primera dama.

"Una gata de granja de Pensilvania, Willow causó una gran impresión en la doctora Biden en 2020 cuando saltó al escenario e interrumpió sus comentarios durante un mitin en la campaña (a la presidencia)", dijo LaRosa. "Al ver su vínculo inmediato, el dueño de la granja supo que Willow pertenecía a la Dra. Biden".

La portavoz agregó que la gata atigrada de ojos verdes se está adaptando bien a la Casa Blanca con "sus juguetes favoritos, golosinas y mucho espacio para oler y explorar".

Con la llegada de Willow a la Casa Blanca, los Biden cumplieron la promesa que hicieron en abril del año pasado, sobre llevar a una gata a vivir con ellos.

¿Cuántas mascotas tienen los Biden en la Casa Blanca?

En diciembre, la familia Biden dio la bienvenida a un nuevo perro, un pastor alemán llamado Commander, que tenía cuatro meses de edad cuando llegó a vivir con ellos a la Casa Blanca.

Antes de Commander, los Biden tuvieron otros dos perros pastores alemán, de nombre Champ y Major, quienes también vivieron un corto tiempo en la Casa Blanca con el presidente y su esposa.

🐾🎈🐈 🐶🐰This is such an auspicious pawccasion! And what a purrfect coincidence: we’re turning one and Willow is finally here. Meowoooof! #HappyDay pic.twitter.com/xCaUuJDxSq — The Oval Pawffice® 🇺🇸 DOTUS Fans (@TheOvalPawffice) January 28, 2022

Champ murió el pasado mes de junio a los 13 años de edad. El pastor alemán llegó con los Biden en 2008, poco después de que el demócrata asumiera el cargo como vicepresidente.