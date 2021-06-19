Muere Champ, uno de los perros del presidente Joe Biden

Este sábado, el presidente de Estados Unidos Joe Biden y la primera dama Jill Biden anunciaron la muerte de su perro, un pastor alemán llamado Champ, al que describieron como un compañero constante y entrañable.

"En nuestros momentos más alegres y en nuestros días más tristes, Champ estuvo con nosotros, sensible a cada uno de nuestros sentimientos y emociones. Amamos a nuestro dulce y buen chico. Lo extrañaremos siempre", dijeron los Biden en un comunicado.

RIP to our sweet, good boy, Champ. We will miss you always. pic.twitter.com/63hXXp8W9P — Jill Biden (@FLOTUS) June 19, 2021

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Champ, uno de los pastores alemanes de Biden, murió a los 13 años

Champ era uno de los dos pastores alemanes que vivían en la Casa Blanca con el Presidente y la Primera Dama. Joe Biden recibió a Champ en 2008, el año en que fue elegido vicepresidente bajo la presidencia de Barack Obama.

Champ vivía junto a Major, otro perro que los Biden adoptaron en noviembre de 2018 y se convirtió en el primer animal rescatado en vivir en la Casa Blanca. Major tuvo que ser retirado brevemente de las instalaciones después de dos incidentes por morder al personal en los terrenos de la Casa Blanca.

Biden tiene otro perro: Major, también pastor alemán

Major regresó a la Casa Blanca en abril tras haber sido enviado a un entrenamiento fuera de las instalaciones para que pudiera adaptarse a la vida en la residencia presidencial.

"Incluso cuando las fuerzas de Champ disminuían en sus últimos meses, cuando entrábamos en una habitación, se levantaba inmediatamente, con su cola siempre moviéndose, y se acurrucaba para que le rascáramos las orejas o le acariciáramos la barriga", dijo el comunicado.

Our family lost our loving companion Champ today. I will miss him. pic.twitter.com/sePqXBIAsE — President Biden (@POTUS) June 19, 2021

La familia Biden también ha abordado la idea de tener un gato, de acuerdo a declaraciones de la primera dama, Jill Biden, en abril.

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