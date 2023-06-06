¿Viaje al Big Bang? Telescopio James Webb capta las moléculas más lejanas del Universo

El telescopio espacial James Webb ha permitido al mundo conocer aspectos únicos del espacio, tal como ocurrió ahora con las nuevas moléculas orgánicas complejas que identificó en la galaxia más lejana al planeta Tierra.

La revista Nature difundió un hallazgo al confirmar que las moléculas, también nombradas como hidrocarburos aromáticos policíclicos, se forman cuando se registra una combustión incompleta de materiales como el carbón, petróleo, entre otras. Este hecho ayudaría, según especialistas, a explicar por qué se están formando nuevas estrellas en la galaxia.

"En cualquier lugar en el que se vieran estas moléculas, las estrellas nacientes también estaban allí ardiendo", declararon los investigadores de la Universidad A&M de Texas.

¿Están naciendo nuevas estrellas?

La investigación también permite averiguar la frecuencia con la que se están creando nuevas estrellas, principalmente en galaxias más jóvenes y poco exploradas por la comunidad astronómica.

🆕 How did the first stars and galaxies form?✨. Webb is already providing new insights into this question. Read more 🔗 https://t.co/JZ6HEF4J08 or 🧵👇 pic.twitter.com/tXHOZeUlmH — ESA Webb Telescope (@ESA_Webb) June 6, 2023

"Si es realmente cierto que donde hay humo, hay fuego, pues, tal vez, puedan encontrar galaxias tan jóvenes que moléculas complejas como éstas aún no hayan tenido tiempo de formarse en el vacío", declaró el científico y líder de la investigación, Justin Spilker.

¿Cómo se formaron las primeras estrellas y galaxias?

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por su siglas en inglés) está investigando, gracias al telescopio espacial James Webb, cómo se formaron las primeras estrellas y galaxias. Para esta misión especialistas dedicarán alrededor de 32 días de tiempo de telescopio para descubrir y caracterizar galaxias distantes y tenues.

"Si bien los datos aún están llegando, el programa JADES ya ha descubierto cientos de galaxias que existieron cuando el Universo tenía menos de 600 millones de años. El equipo también ha identificado galaxias que brillan con una multitud de estrellas jóvenes y calientes", añadió en un comunicado.

Estas imágenes del telescopio espacial James Webb permitieron, hace un par de meses, descubrir cientos de galaxias que existieron cuando el Universo tenía menos de 600 millones de años. "Muchas de estas galaxias muestran firmas de líneas de emisión inusualmente fuertes debido a la creación de multitudes de estrellas calientes y masivas", concluyó.