BioNTech instalará fabrica de vacuna contra Covid-19 en África

La empresa alemana BioNTech informó que planea establecer instalaciones en África donde se fabricará la vacuna contra el Covid-19, para aliviar lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) describió como “enormes disparidades en el acceso global a la vacuna”.

BioNTech presentó el diseño modular de su nueva fábrica durante una ceremonia realizada en Marburgo, Alemania. La empresa indicó que su fábrica de vacunas se hará con contenedores dotados con el equipo necesario.

La instalación, denominada Biontainer, requerirá una sala de aproximadamente 800 metros cuadrados infraestructura local y laboratorios de pruebas de control de calidad locales.

La fábrica, alojada en dos grupos de seis contenedores de 40 pies, iniciará la producción de vacunas unos 12 meses después de la entrega del kit de ensamblaje.

At a high-level meeting in Marburg we introduced a turnkey #mRNA manufacturing solution called #BioNTainer for scalable vaccine production in Africa. We are working with our country partners& @WHO, @AfricaCDC, AMA and @EU_Commission to establish end-to-end manufacturing network pic.twitter.com/dcQmRVkVJt — BioNTech SE (@BioNTech_Group) February 16, 2022

El trabajo en la primera instalación de fabricación de ARNm en la Unión Africana comenzará a mediados de 2022 y se espera que el primer módulo contenedor llegue al continente en la segunda mitad del año, dijo BioNTech .

Cabe recordar, que BioNTech se asoció con Pfizer para desarrollar la primeravacuna contra el Covid-19 que se aprobó en el mundo occidental, con la marca Comirnaty, y lleva más de dos mil 600 millones de dosis administradas.

Presidentes de África apoyan fabricación de vacunas contra Covid-19

“Este es un día histórico porque nos permitirá poner fin a una injusticia vacunal que se dio en esta pandemia mundial. El continente africano quedó rezagado ya que África produce solo alrededor del uno por ciento de las vacunas que se administran en este continente, ", dijo el presidente de Senegal, Macky Sall, quien estuvo presente en la presentación de la fábrica.

Por su parte, el mandatario de Ghana, Nana Akufo-Addo, indicó que con la instalación de una fábrica de BioNTech se busca lograr la autosuficiencia en la producción de vacunas para satisfacer futuras necesidades de seguridad sanitaria.

“En el futuro, no estaremos a merced del nacionalismo y la geopolítica de las vacunas extranjeras", dijo Nana Akufo-Addo.