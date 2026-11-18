Si no alcanzaste a comprar todo lo que querías durante el Buen Fin, todavía queda una oportunidad antes de que termine noviembre. Se trata del Black Friday 2026, una fecha muy esperada para cazar ofertas y adelantar los regalos navideños.

Aunque es una tradición nacida en el extranjero, cada vez tiene más presencia en nuestro país.

¿Cuándo cae exactamente y cómo aplica en México?

¿Cuándo es el Black Friday 2026?

El Black Friday o “Viernes Negro” se hace cada año un día después del Día de Acción de Gracias, Thanksgiving, en Estados Unidos, celebración se hace el cuarto jueves de noviembre.

En 2026, esta fecha caerá exactamente el viernes 27 de noviembre, marcando el arranque de la temporada de compras navideñas.

¿De dónde es el Black Friday?

Esta tradición es originaria de Estados Unidos. El término empezó a usarse en la década de los sesenta en la ciudad de Filadelfia para describir el caos vehicular y las aglomeraciones de personas en las calles al día siguiente de Acción de Gracias.

Con el paso del tiempo, los comercios adoptaron el nombre para señalar el momento en que sus cuentas pasaban de números rojos a números negros gracias al aumento de ventas.

En su edición 16 y por primera vez de cinco días, el #BuenFin proyecta ventas por 235 mil millones de pesos, con cerca de un tercio concentrado en la #CDMX.



Toma nota:

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¿Qué tanto aplica el Black Friday para tiendas en México?

Aunque en México la campaña oficial de descuentos es el Buen Fin, el Black Friday sí aplica en territorio nacional.

Lo adoptan cadenas comerciales, departamentales, de electrónica y de ropa que son de origen estadounidense y tienen sucursales en el país, y en plataformas globales de comercio electrónico con envíos a domicilio.

¿Cómo aprovechar las ofertas del Black Friday en México?

Para comprar durante el Black Friday 2026 desde nuestro país no es necesario cruzar la frontera:

Muchas marcas internacionales habilitan sus promociones directamente en sus portales mexicanos.

También es posible adquirir productos en sitios estadounidenses que cuentan con envío directo a México, considerando siempre los costos de importación y el tipo de cambio del dólar.

¿Qué tomar en cuenta antes de comprar en el Black Friday 2026?

Antes de ingresar los datos de tu tarjeta, verifica que el sitio web sea oficial y seguro, revisa las políticas de devolución en compras internacionales y compara los precios días antes para comprobar que realmente exista una rebaja.