Todo sobre el Buen Fin 2026: Fechas en México, qué es y cuáles son sus diferencias con el Black Friday

Las fechas para el Buen Fin 2026 están cada vez más cerca y ya empezaron a surgir dudas sobre qué implica, cuánto durará y cuáles son las diferencias con el Black Friday.

En Azteca Noticias aclaramos todas tus dudas y te brindamos información para que puedas aprovechar esta fecha de ofertas en México.

¿Qué es el Buen Fin?

El Buen Fin es un evento comercial que se hace en México desde el año 2011, impulsado por la Secretaría de Economía del Gobierno Federal junto con empresas privadas.

El objetivo del Buen Fin es reactivar la economía y apoyar a las familias mexicanas con ofertas y compras con meses sin intereses a base de tarjetas de crédito y débito.

La Secretaría de Economía, Mercado Libre y Amazon Web Services (AWS) te invitan al webinar: "Jornada con los Gigantes del E-commerce"



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¿Cuándo es el Buen Fin 2026 y cuánto va a durar?

El Buen Fin va a iniciar el día viernes 13 de noviembre y terminará el día 17 del mismo mes del año 2026.

Habrá ofertas en tiendas durante cinco días del penúltimo mes del año.

Dicho evento, que también tiene ofertas en línea, comenzará exactamente en 73 días, empieza la cuenta regresiva.

Diferencias entre el Buen Fin y el Black Friday

Muchas veces se compara el Buen Fin con el famoso Black Friday, aunque estos tienen ciertas similitudes, como las ofertas, no son del todo parecidos.