Todo sobre el Buen Fin 2026: Fechas en México, qué es y cuáles son sus diferencias con el Black Friday
El Buen Fin de este 2026 está más cerca que nunca; te decimos todo lo que debes de saber para que no se te vayan las fechas de las ofertas.
Las fechas para el Buen Fin 2026 están cada vez más cerca y ya empezaron a surgir dudas sobre qué implica, cuánto durará y cuáles son las diferencias con el Black Friday.
En Azteca Noticias aclaramos todas tus dudas y te brindamos información para que puedas aprovechar esta fecha de ofertas en México.
¿Qué es el Buen Fin?
El Buen Fin es un evento comercial que se hace en México desde el año 2011, impulsado por la Secretaría de Economía del Gobierno Federal junto con empresas privadas.
El objetivo del Buen Fin es reactivar la economía y apoyar a las familias mexicanas con ofertas y compras con meses sin intereses a base de tarjetas de crédito y débito.
La Secretaría de Economía, Mercado Libre y Amazon Web Services (AWS) te invitan al webinar: "Jornada con los Gigantes del E-commerce"— El Buen Fin (@ElBuenFin) August 31, 2026
Síguelo en cualquiera de los siguientes canales:
📍 Facebook: https://t.co/RjguDyfceI
📍 YouTube: https://t.co/ca1iHtc1r3 #ElBuenFin2026 pic.twitter.com/zw6efBlILa
¿Cuándo es el Buen Fin 2026 y cuánto va a durar?
El Buen Fin va a iniciar el día viernes 13 de noviembre y terminará el día 17 del mismo mes del año 2026.
Habrá ofertas en tiendas durante cinco días del penúltimo mes del año.
Dicho evento, que también tiene ofertas en línea, comenzará exactamente en 73 días, empieza la cuenta regresiva.
Diferencias entre el Buen Fin y el Black Friday
Muchas veces se compara el Buen Fin con el famoso Black Friday, aunque estos tienen ciertas similitudes, como las ofertas, no son del todo parecidos.
- El Buen Fin es diseñado precisamente para la economía mexicana; a diferencia con el Black Friday que viene de Estados Unidos y ha sido aplicado por otros países.
- El Buen Fin se extiende hasta 5 días, normalmente por las fechas del puente del 20 de noviembre. El Black Friday dura solamente un día, es el viernes después de Acción de Gracias, aunque muchos establecimientos se extienden todo el fin de semana hasta el Cyber Monday, que consiste en ofertas en línea
- El tipo de ofertas que se manejan para ambos también tienen diferencias. Por un lado, el Buen Fin tiene más plazos a meses sin intereses, bonificaciones, monederos electrónicos. Por el otro, el Black Friday tiene rebajas directas en precios como el 50% de descuento, 70%, o más.