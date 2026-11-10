Día de Acción de Gracias 2026: ¿Cuándo es y dónde se celebra en México?

El Día de Acción de Gracias se celebra el cuarto jueves de noviembre, por lo que en 2026 tendrá lugar el día 26 para reunir a las familias alrededor de una mesa especial. Aunque no es una festividad oficial en el país, esta tradición ha ganado presencia en distintas regiones gracias a los lazos culturales.

La conmemoración destaca principalmente en la zona fronteriza del norte y en diversos destinos turísticos internacionales de México. Asimismo, las comunidades extranjeras y familias binacionales organizan cenas privadas donde se comparten platillos típicos como el pavo horneado.

¿Qué se celebra en Día de Acción de Gracias?

El Día de Acción de Gracias es una de las festividades más importantes de Estados Unidos, donde millones de familias se reúnen para compartir una cena especial y expresar gratitud por lo vivido durante el año. Su origen se remonta a una celebración realizada en 1621 entre los colonos ingleses de Plymouth y los habitantes indígenas, siendo establecida oficialmente como día festivo en 1941.

Durante esta fecha, los hogares preparan platillos tradicionales muy representativos que no pueden faltar en la mesa. Entre los elementos principales destacan el pavo horneado, el puré de papa con gravy, el relleno y el clásico pay de calabaza como postre.

Día de Acción de Gracias (Crédito: Rufina Rusakova/Pexels)

¿En qué partes de México se celebra Día de Acción de Gracias?

Aunque el Día de Acción de Gracias no es una festividad oficial en México, se conmemora activamente en diversas regiones del país debido a los profundos lazos culturales, la cercanía geográfica y la presencia de comunidades extranjeras.

Esta celebración destaca de manera especial en los estados fronterizos del norte mexicano, como Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila, donde la influencia de la cultura estadounidense y los vínculos familiares binacionales propician reuniones tradicionales alrededor de la mesa.

¿Por qué se celebra el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos? (Crédito: Shutterstock)

Asimismo, la festividad tiene una fuerte presencia en destinos turísticos de gran relevancia internacional como Los Cabos, Cancún, Puerto Vallarta y la Riviera Maya, los cuales adaptan sus servicios para recibir a visitantes extranjeros.

De igual forma, en ciudades principales como la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, así como en puntos de alta concentración de expatriados como San Miguel de Allende, comunidades enteras organizan cenas especiales que reencuentran a locales y extranjeros en un ambiente de gratitud.