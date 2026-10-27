Blanca Cruz es postulada como consejera presidenta provisional del INE tras salida de Guadalupe Taddei

Tras la formalización de la renuncia de Guadalupe Taddei ante el Congreso de la Unión, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) acordó designar a la consejera Blanca Yassahara Cruz Mirón como presidenta provisional del organismo. Estará al frente del Consejo General entre cuatro y cinco semanas mientras se realiza el proceso de designación de un nuevo presidente suplente tras la renuncia de Guadalupe Taddei por acusaciones de corrupción.

¿Quién es Blanca Cruz? El análisis del perfil de la consejera

Cruz Mirón tiene 39 años y es licenciada y maestra en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Cuenta con una consolidada trayectoria en el ámbito electoral; antes de integrarse al órgano nacional, se desempeñó como consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla. En abril de 2026 llegó al INE tras ser electa por la Cámara de Diputados para un periodo de nueve años, rindiendo protesta en el mismo paquete de nuevas consejerías integrado por Frida Denisse Gómez Puga y Arturo Manuel Chávez López (este último señalado previamente por su paso como director de Talleres Gráficos de la Nación).

En el programa Detrás de los Hechos de Azteca Noticias, el periodista Jaime Guerrero abordó el perfil institucional de Blanca Cruz Mirón en el marco de la reconfiguración del Consejo General del INE. Guerrero subrayó que la consejera destaca por contar con una sólida carrera de al menos 15 años dentro de las estructuras electorales del país y por su preparación especializada en la materia, lo que le otorga un respaldo técnico frente a otras designaciones de corte abiertamente político. Su trayectoria profesional en la organización de comicios y el derecho electoral constituye un elemento clave de solvencia administrativa para conducir al instituto de forma imparcial durante este periodo de transición.

Cabe destacar que la sesión del Consejo General del INE está programada a las 19:00 horas de este martes 27 de octubre, por lo que se espera que hasta ese momento se oficialice la designación y el acuerdo entre los consejeros para que Blanca Cruz sea presidenta provisional.