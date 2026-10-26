¿Qué sigue tras la renuncia de Guadalupe Taddei al INE? Así se elegirá a la nueva presidencia

Tras una semana acorralada por revelaciones de corrupción y nexos con empresas proveedoras del órgano electoral, Guadalupe Taddei formalizará este lunes 26 de octubre su renuncia a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) ante la Cámara de Diputados. La dimisión, que ocurre tan solo un día después de que afirmara que se mantendría en el cargo, activa los mecanismos constitucionales y legales para nombrar a su sustituto, sin que esto frene las investigaciones abiertas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por uso indebido de recursos, conflictos de interés y triangulación de fondos.

El procedimiento legal contempla una ruta clara para garantizar el funcionamiento del organismo mientras el Congreso define la sustitución definitiva:



Presidencia provisional: Los diez consejeros electorales

Los Convocatoria pública: La Cámara de Diputados integrará un Comité Técnico de Evaluación de cinco personas para revisar y seleccionar a los cinco perfiles mejor evaluados.

La Cámara de Diputados integrará un Comité Técnico de Evaluación de cinco personas para revisar y seleccionar a los cinco perfiles mejor evaluados. Votación en el Pleno: La propuesta de la Junta de Coordinación Política requerirá la aprobación de la mayoría calificada (dos terceras partes de los diputados presentes).

¿RENUNCIAR Y BAJARLE AL PERFIL? LA FÓRMULA DE LA IMPUNIDAD



Los señalamientos contra @Presidencia_INE no se resuelven con una renuncia. Representantes del PRI y del PAN exigen investigar las presuntas irregularidades y esclarecer posibles delitos. También piden revisar los… pic.twitter.com/ZhNS8X3TNm — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 26, 2026

¿Cómo se elige al nuevo presidente del INE en la Cámara de Diputados?

Para asumir la titularidad del INE, los aspirantes deben cumplir con los requisitos del artículo 38 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE): tener más de 30 años, título profesional con al menos cinco años de antigüedad, experiencia técnica y no haber ocupado cargos de elección popular ni dirigencias partidistas en los últimos cuatro años.

Quien resulte electo no iniciará un mandato completo de nueve años, sino que asumirá como sustituto para concluir el periodo original de Taddei hasta el 3 de abril de 2032. Esta nueva presidencia tendrá bajo su responsabilidad la conducción de las elecciones intermedias de 2027 y los procesos electorales posteriores, encarando el reto de restaurar la credibilidad institucional tras el escándalo que provocó la salida de su antecesora.

Ricardo Monreal detalló que el proceso completo podría concluir entre finales de noviembre y la primera semana de diciembre, es decir, al menos 5 semanas.