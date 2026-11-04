Jubilados levantan bloqueo en San Lázaro tras quitarles apoyos de casi 12 mil pesos

Ocho horas de bloqueo, una protesta y una promesa de diálogo; así terminó, por ahora, la movilización de trabajadores jubilados de la Cámara de Diputados, quienes tuvieron que cerrar los accesos al Palacio Legislativo para exigir la restitución de una prestación mensual de 11 mil 800 pesos que dejaron de recibir desde abril pasado.

Los inconformes retiraron el plantón instalado durante la madrugada de este miércoles 4 de noviembre, luego de que una representación de los jubilados fuera recibida por el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho, y el presidente del Comité de Administración de San Lázaro, Fernando Castro Trenti.

¿Por qué protestaron los jubilados de la Cámara de Diputados?

El reclamo principal tiene que ver con la suspensión de una ayuda económica mensual de 11 mil 800 pesos, establecida en el numeral 23 de la partida 1530 del presupuesto.

De acuerdo con los trabajadores, esta prestación dejó de entregarse desde abril, bajo el argumento de una insuficiencia presupuestal. Desde entonces, aseguran, acumulan siete meses sin recibir ese recurso, por lo que exigieron a los legisladores que se contemplen los fondos necesarios para garantizar su pago.

Una de sus principales demandas es que se asignen los recursos correspondientes en el presupuesto para el ejercicio fiscal 2027, con el propósito de recuperar el apoyo económico.

La suspensión de la protesta llegó después de que los representantes de los jubilados consiguieran una reunión con autoridades de la Cámara. No obstante, los propios trabajadores dejaron claro que no consideran resuelto el problema.

“Se levanta el plantón, pero eso no quiere decir que bajemos la guardia. Ellos nos solicitaron respeto; yo le dije: ‘Nunca faltamos al respeto, es que ya no tuvimos opción’. Tenemos siete meses sin nuestra prestación”, expresó una de las trabajadoras jubiladas después del encuentro.

Jubilados bloquean los accesos a San Lázaro. Tras décadas de servicio en la Cámara de Diputados, denuncian que desde abril les suspendieron prestaciones adquiridas. Autoridades ya dialogan con una comisión de manifestantes. Exigen que se respeten sus derechos. “No pedimos beneficios adicionales, solo lo que nos corresponde”. Vía @maxi_pelaezp https://t.co/XdwyEaYU0u — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 4, 2026

¿Cuándo volverán a reunirse con los legisladores?

La reunión no dejó una solución inmediata, pero sí el compromiso de revisar las exigencias y volver a sentarse a la mesa.

Raúl Bolaños-Cacho informó que el próximo jueves 12 de noviembre, a las 12:00 horas, sostendrán un nuevo encuentro, una vez que las autoridades hayan analizado el documento presentado por los inconformes.

El presidente de San Lázaro reconoció que tanto él como Fernando Castro Trenti desconocían la situación que enfrentaban los jubilados y aseguró que comenzarán a estudiar el caso para identificar posibles alternativas.

“Vamos a empezar a estudiarlo. No conocíamos Fernando ni yo cuál era la situación de ellos”, señaló.

También indicó que algunos de los trabajadores recurrieron a tribunales laborales para reclamar el pago de los apoyos por la vía legal, aunque las resoluciones de esos procedimientos todavía están pendientes.

Suspenden sesión en la Cámara de Diputados por protesta de jubilados

La movilización también tuvo consecuencias en las actividades legislativas. La sesión ordinaria programada para este miércoles a las 11:00 horas fue suspendida, luego de que Bolaños-Cacho sostuviera el encuentro con los trabajadores jubilados.

Al término de la reunión, los inconformes comunicaron a sus compañeros que tenían una nueva expectativa de solución y aseguraron que el compromiso de los legisladores era revisar el pliego petitorio y ofrecer una respuesta durante la semana.

“Hoy nos dieron una esperanza, compañeros, y una esperanza no ficticia (...). Esto es real, leerán el pliego petitorio y nos darán una solución precisa y contundente en la semana”, expresaron.