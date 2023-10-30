Cancelan bloqueo de transportistas en México-Pachuca tras llegar a un acuerdo con autoridades

A través de un video en redes sociales, el Sindicato de Operadores del Servicio Público Federal compartió que el bloqueo de transportistas para este lunes 30 de octubre 2023, fue cancelado.

La cancelación del bloqueo de transportistas se anunció después de que los representantes del sindicato se reunieran con las autoridades del Estado de México (Edomex), logrando llegar a un acuerdo en el cobro de tarifas por parte de las grúas y corralones.

¿Dónde se realzaría el bloqueo de transportistas este 30 de octubre?

De acuerdo con el sindicato, se tenía planeado que el bloqueo de transportistas se realizará en la México-Pachuca, a las 10 de la mañana, esto como una forma de obtener respuesta por parte de las autoridades.

La razón principal de este bloqueo por parte del Sindicato de Operadores del Servicio Público Federal, era debido al cobro excesivo que hacen las grúas y corralones a los transportistas del Estado de México.

Sindicato de transportistas llegan a un acuerdo con autoridades de Edomex

Después de reunirse con algunas autoridades del Estado de México (Edomex), el sindicato logró un acuerdo en el cobro de tarifas a las y los transportistas de este estada para que ya no sufran este tipo de atropellos.

A pesar de lo acordado con las autoridades del Estado de México, los transportistas advirtieron que en caso de no cumplir con lo estipulado, se realizará un mega bloqueo de transportistas afuera del Palacio Nacional de Toluca.

A través del video publicado en redes sociales, el Sindicato de Operadores del Servicio Público Federal agradeció el apoyo de los transportistas, así como de las personas que pensaban sumarse al bloqueo de este lunes 30 de octubre.