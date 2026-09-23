EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy? Cierres y tráfico en autopistas de México este 23 de septiembre
¡Toma previsiones! Revisa el estado de las autopistas y evita los bloqueos y cierres de carreteras este miércoles 23 de septiembre de 2026.
Este miércoles 23 de septiembre de 2026, mantente al tanto del estado que guardan las carreteras y autopistas de México y evita los bloqueos en las vías terrestres del país antes de viajar.
En Azteca Noticias te ofrecemos este monitoreo con información de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional, con el objetivo de que conozcas las condiciones de las vialidades.
EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy? Cierres y tráfico en autopistas de México este 23 de septiembre
Reabren la México-Querétaro
Tras accidente, reabren la autopista México-Querétaro en el kilómetro 123 en dirección a la CDMX.
🟢 RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN 🟢#AutMéxicoQuerétaro, km 123, dirección CDMX. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución. 🚌🚙🚗🏍️— CAPUFE (@CAPUFE) September 23, 2026