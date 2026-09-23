EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy? Cierres y tráfico en autopistas de México este 23 de septiembre

Este miércoles 23 de septiembre de 2026, mantente al tanto del estado que guardan las carreteras y autopistas de México y evita los bloqueos en las vías terrestres del país antes de viajar.

En Azteca Noticias te ofrecemos este monitoreo con información de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional, con el objetivo de que conozcas las condiciones de las vialidades.

