William Shatner, Kirk de Star Trek, cumple su sueño de ir al espacio

El actor William Shatner, conocido por su papel como el capitán Kirk en la famosa serie “Star Trek”, cumplió su sueño de llegar al espacio en el segundo vuelo tripulado de Blue Origin, en la misma cápsula cohete que utilizó Jeff Bezos para su propio lanzamiento en julio pasado.

El actor de 90 años, junto con otras tres personas, se convirtió en el turista de más edad en llegar al espacio, tras aceptar la invitación de Bezos para unirse a sus breves viajes espaciales.

Tras una serie de retrasos, la cápsula cohete despegó la mañana de este miércoles desde el oeste de Texas para alcanzar el límite del espacio reconocido internacionalmente, conocido como Línea de Karman, a unos 100 kilómetros de la superficie de la Tierra, antes de bajar en paracaídas.

El vuelo al espacio duró 11 minutos y la nave descendió a una velocidad de 26 kilómetros por hora, para tener un suave aterrizaje de 1.6 kilómetros por hora en el desierto del oeste de Texas.

Tras el aterrizaje, el equipo de recuperación de Blue Origin se acercó a la cápsula y se reunió con la tripulación, incluido el actor de "Star Trek", para una celebración que marcó su regreso seguro desde espacio.

William Shatner, actor de Star Trek, comparte su experiencia después de viajar al espacio

En su regreso a la Tierra, William Shatner dijo sentirse emocionado por la experiencia de haber podido viajar al espacio en la vida real.

"Es extraordinario, extraordinario. Espero poder mantener lo que siento ahora. No quiero perderlo. Es mucho más grande que yo y la vida".

Además, agradeció a Jeff Bezos por haberle dado “la experiencia más profunda que puedo imaginar". William Shatner aseguró que viajar al espacio es una experiencia que todo el mundo necesita vivir.

Respecto a los retrasos que surgieron previo al despegue, el actor de "Star Trek" señaló que cada complicación que aparecía lo hacía sentirse más nervioso y pensaba en reconsiderar su viaje, pero finalmente decidió subir al espacio, junto a los otros tres tripulantes.

