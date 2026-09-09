El petróleo sacudió a Wall Street, pero la BMV salió a flote

La Bolsa Mexicana de Valores logró darle la vuelta a dos sesiones negativas y terminó este martes en terreno positivo.

¿Cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores hoy?

El S&P/BMV IPC avanzó 0.52%, para ubicarse en 65 mil 65.56 puntos. Con esto, el mercado mexicano puso fin a una racha de dos jornadas con pérdidas.

¿Cómo cerró Wall Street este 8 de septiembre?

El regreso de los mercados estadounidenses después del feriado del Día del Trabajo no fue positivo.

El Dow Jones cayó 1.18%, hasta los 52 mil 786.07 puntos; el S&P 500 perdió 0.58%, para cerrar en 7 mil 673.52 unidades, y el Nasdaq retrocedió 0.32%, a 26 mil 421.41 puntos.

El repunte del petróleo volvió a encender las preocupaciones sobre la inflación, mientras los inversionistas siguen atentos a los próximos datos económicos de Estados Unidos y a la decisión de la Reserva Federal.

¿En cuánto cerró el dólar hoy?

El peso mexicano terminó la jornada prácticamente estable frente al dólar.

El precio del dólar hoy en Banco Azteca se cotiza aproximadamente a 15.80 pesos a la compra y a 18.59 pesos a la venta.

El comportamiento del peso se dio en una jornada de mayor tensión en los mercados internacionales, con los inversionistas pendientes de los movimientos del petróleo y de las próximas señales de la Fed.

¿A cuánto llegó el precio del petróleo hoy?

El petróleo volvió a ser uno de los protagonistas de la jornada.

El WTI cerró en 94.28 dólares por barril, con un avance de 1.92%, mientras que el Brent terminó en 99.34 dólares, después de subir 2.41%.

El alza estuvo relacionada con nuevos ataques contra instalaciones energéticas en Arabia Saudita, un escenario que elevó el temor a interrupciones en el suministro mundial de crudo.

Así cerraron los mercados:

