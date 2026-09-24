Miércoles rojo en el cierre de bolsas a nivel internacional; el dólar vuelve a apretar

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) terminó este miércoles en terreno negativo. El S&P/BMV IPC cerró en 64,276.72 puntos, una baja de 179.87 unidades, equivalente a 0.28% frente a la sesión previa.

El mercado mexicano siguió la presión de los mercados internacionales, en una jornada marcada por el repunte del petróleo y la atención de los inversionistas sobre las tasas de interés.

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En Estados Unidos también dominaron las pérdidas. El Dow Jones cayó 0.68% y terminó en 51,511.59 puntos; el S&P 500 retrocedió 0.75%, a 7,706.03 unidades, mientras que el Nasdaq bajó 1.13%, hasta 26,936.04 puntos.

El retroceso llegó después de varias jornadas de ganancias para las acciones tecnológicas y con el mercado atento al comportamiento de los rendimientos de los bonos y del petróleo. La propia Bolsa de Nueva York reportó durante la jornada presión sobre las acciones ante el incremento de los rendimientos y el avance del crudo.

¿A cuánto está el dólar hoy en Banco Azteca?

Para la apertura de este 23 de septiembre, Banco Azteca colocó el dólar en 16.00 pesos a la compra y 18.00 pesos a la venta en ventanilla. La cotización puede cambiar durante el día y dependiendo de la sucursal.

Como referencia del mercado cambiario, Banco de México reportó un tipo de cambio de cierre de jornada de 17.5112 pesos por dólar, mientras que el FIX correspondiente al 23 de septiembre quedó en 17.5030 pesos.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 23 de septiembre?

El petróleo volvió a moverse al alza este miércoles. El Brent rondó los 100.58 dólares por barril, mientras que el WTI se ubicó alrededor de 91.17 dólares durante la jornada.

El comportamiento del crudo siguió ligado a las expectativas sobre el suministro desde Medio Oriente y a las señales que puedan modificar el flujo internacional de petróleo. La EIA publicó este miércoles nuevas actualizaciones de sus datos de petróleo, incluidos precios spot y futuros.