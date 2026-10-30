¡Viernes rojo en los mercados! Así cerraron la BMV y el Wall Street este 30 de octubre

La jornada financiera de este viernes 30 de octubre estuvo marcada por la atención de los inversionistas en los resultados financieros de las principales empresas y las perspectivas del sector tecnológico. Si quieres conocer más del comportamiento de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y los principales indicadores de Wall Street.

¿Cómo cerró la jornada la BMV hoy 30 de octubre?

El S&P/BMV IPC, principal índice del mercado accionario mexicano, registró una ligera baja de 0.01% este viernes 30 de octubre de 2026.

El indicador se ubicó en 69 mil 779.2 puntos, lo que representó una disminución de 8.21 puntos respecto a su referencia anterior. Durante la jornada, el volumen de operaciones reportado fue de 152 millones de 101 mil 378 unidades.

La variación negativa refleja un retroceso marginal en el comportamiento del índice, que agrupa a algunas de las principales empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores.

Cierra a la baja el Wall Street hoy 30 de octubre

De acuerdo con Reuters, el Wall Street cerró la jornada del viernes 30 de octubre con fuertes pérdidas, afectado por las preocupaciones sobre el elevado gasto de las empresas tecnológicas en inteligencia artificial (IA).

Los principales índices de Wall Street cerraron a la baja:



Dow Jones: cayó 1.09%

S&P 500: Retrocedió 1.82%

Nasdaq Composite: perdió 2.86%

El Nasdaq acumuló una caída de 7.8% desde su máximo histórico de cierre, alcanzado el 6 de octubre.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

De acuerdo con los precios publicados por Banco Azteca, este viernes 30 de octubre el dólar estadounidense se cotiza la Compra en $17.00 y la venta en $19.39. Lo que significa que quienes acudan a vender sus dólares al banco recibirán 17 pesos por cada unidad, mientras que quienes busquen comprar la moneda estadounidense deberán pagar 19.39 pesos.

El dólar canadiense también tiene una cotización distinta en el mercado. Según los precios de referencia de Banco Azteca, este viernes se encuentra en:



Compra: 11.65 pesos.

Venta: 14.34 pesos.

Por otra parte, en Tijuana, el dólar presenta los siguientes precios: la compra: 17.65 pesos y la venta: 18.00 pesos. Las cotizaciones pueden cambiar durante el día y variar dependiendo de la institución financiera o casa de cambio, por lo que es recomendable verificar el precio antes de realizar cualquier operación.