Desvelado y arrasador en Texas: ¿Cómo quedó Bobby Pulido en los resultados de las Elecciones en Estados Unidos 2026? Así ganó la votación en el distrito 15 para este cargo

De acuerdo a las proyecciones preliminares, el cantante Bobby Pulido ganó en las elecciones de Estados Unidos 2026. El famoso intérprete de "Desvelado" tendrá un puesto en la Cámara de Representantes por el distrito 15 de Texas, abanderado por el Partido Demócrata.

El candidato acumula el 61.2% de los votos, contra el 38.8% de su rival Mónica de la Cruz, postulada por el Partido Demócrata en los comicios de mitad de mandato.

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¿Quién es Bobby Pulido?

Después de más de tres décadas dedicado a la música, José Roberto Pulido Jr., conocido como Bobby Pulido, decidió cerrar su etapa como cantante para incursionar en la política de Estados Unidos.

El artista, nacido en Edinburg, Texas, anunció meses atrás su retiro de los escenarios con la intención de concentrarse en una nueva carrera para buscar un lugar en el Congreso estadounidense.

La decisión marca un cambio importante en su trayectoria, pues durante 31 años construyó una carrera dentro del género Tex-Mex, con la que alcanzó reconocimiento y popularidad tanto en su país como en México.

A pesar de su éxito musical, Bobby Pulido ha reconocido públicamente que no cuenta con experiencia previa en puestos de gobierno ni en cargos de elección popular, sin embargo, fue el favorito en las elecciones y tendrá un escaño en la Cámara de Representantes.

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¿Qué son las elecciones intermedias de Estados Unidos?

Las elecciones intermedias de Estados Unidos, conocidas como midterms, son una jornada clave para definir la composición del Congreso y el equilibrio de fuerzas políticas durante la segunda mitad de un mandato presidencial.

Estos comicios se celebran cada cuatro años, justo cuando transcurren dos años del periodo de gobierno, y permiten medir el respaldo ciudadano a la administración en turno, encabezada actualmente por Donald Trump.

Este año se renuevan los 435 lugares de la Cámara de Representantes y una tercera parte del Senado, es decir 34 de sus 100 integrantes.

También se eligen gobernadores en 36 estados, por lo que los resultados pueden modificar tanto el panorama legislativo como el liderazgo estatal, además de las decisiones de Donald Trump.