TEPJF invalida las “boletas planchadas” y asesta nuevo revés al INE por riesgo de fraude

En una decisión determinante para la certeza y transparencia de los procesos electorales en el país, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que los votos emitidos en las llamadas "boletas planchadas" son completamente inválidos y no deben contabilizarse en los cómputos oficiales. En lo que representa un nuevo y severo revés a las determinaciones del Instituto Nacional Electoral (INE), el pleno de magistrados revocó el criterio previo del órgano administrativo que pretendía validar estas papeletas, estableciendo con firmeza que cualquier documento hallado en las urnas sin la menor marca de pliegue o doblez carece de legalidad.

La resolución, impulsada a través del proyecto presentado por el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, buscaba erradicar las maniobras fraudulentas y las sospechas recurrentes sobre la introducción ilegal de sufragios en los centros de votación.

¿Por qué el TEPJF invalidó las boletas planchadas?

Durante la sesión, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña echó mano de un ejercicio pedagógico y gráfico en pleno estrado para dejar en evidencia la imposibilidad material de que una papeleta intacta ingrese a una urna de forma regular. Sosteniendo una boleta oficial y una maqueta a escala de la ranura reglamentaria, el juzgador demostró que el papel electoral mide 20 por 28 centímetros, mientras que la apertura de la urna transparente cuenta con apenas 12 centímetros de longitud por escasos milímetros de ancho. Con este contraste visual, de la Mata dejó al descubierto que ningún ciudadano podría depositar su voto sin doblar previamente el papel.

#LoÚltimo | El magistrado, Felipe de la Mata, explica la razón por la cual el @TEPJF_informa ha declarado las “boletas planchas” como votos inválidos. No podrán contabilizarse en una elección.



La decisión da un revés al @INEMexico.



Vía. @Jaime_Guerrero pic.twitter.com/Fr1RXtHZln — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 7, 2026

"¿Puede una boleta extendida de 28 cm o de 20 pasar por una ranura de apenas 12 cm? Físicamente no cabe. ¿Cómo pudo haber sido depositada en la urna sin doblarse? Vamos a decirlo irónicamente: ¿por arte de magia? Es evidente que no hay una manera racional de justificarlo, es evidente que esto es ilícito y de eso trata el proyecto", sentenció el magistrado de la Mata Pizaña ante el pleno.

Al tumbar el acuerdo del Consejo General del INE, la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral cierra el paso a prácticas antidemocráticas como el "relleno de urnas" y la introducción extemporánea de sufragios empaquetados. La sentencia del TEPJF envía una señal contundente sobre la necesidad de blindar cada etapa de la jornada comicial, garantizando que únicamente cuenten los votos depositados de manera individual, directa y transparente por la ciudadanía en las casillas instaladas en todo el territorio nacional.

