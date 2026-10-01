TEPJF perfila invalidar boletas planchadas en elecciones 2027 desde las casillas

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se alista para darle un nuevo y contundente revés al Instituto Nacional Electoral (INE). La propuesta presentada por el magistrado Felipe de la Mata Pizaña plantea tumbar el acuerdo aprobado previamente por el Consejo General del órgano electoral y determinar que las polémicas "boletas planchadas", aquellas papeletas que aparecen en las urnas sin la menor marca de doblez, sean declaradas completamente inválidas y anuladas de forma directa durante la jornada electoral.

La resolución busca frenar las sospechas de relleno de urnas y maniobras fraudulentas al establecer reglas contundentes para el manejo de estos documentos. De aprobarse el proyecto, la responsabilidad recaerá de manera única y exclusiva en la mesa directiva de casilla, cuyos integrantes deberán separar dichas boletas sin sumarlas al cómputo oficial, registrar el hallazgo en la hoja de incidentes y resguardarlas aparte; mientras que, en recuentos distritales extraordinarios, corresponderá a los Consejos Distritales ratificar su invalidez al corroborar la ausencia de pliegues.

Perfila @TEPJF_informa nuevo revés al @INEMexico



El proyecto del magistrado Felipe de la Mata plantea que las boletas planchadas deben ser inválidas y anularse directamente en las casillas.



Vía: @Jaime_Guerrero pic.twitter.com/0AlWozJLlg — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 1, 2026

Reglas y protocolo que propone el TEPJF frente a las boletas planchadas

El proyecto del magistrado De la Mata establece una ruta operativa clara para blindar la certeza del voto en las urnas y corregir los criterios laxos previamente emitidos por la autoridad administrativa electoral:



Anulación en Casilla: Las mesas directivas de casilla tendrán la atribución exclusiva de invalidar las boletas sin marcas de doblez desde el escrutinio inicial, impidiendo que entren a la sumatoria final de resultados.

Las mesas directivas de casilla tendrán la atribución exclusiva de invalidar las boletas sin marcas de doblez desde el escrutinio inicial, impidiendo que entren a la sumatoria final de resultados. Registro de Incidentes: Los funcionarios deberán detallar con precisión el hallazgo y la cantidad de papeletas "planchadas" en la hoja de incidentes, conservándolas debidamente empaquetadas y separadas de los votos válidos.

Los funcionarios deberán detallar con precisión el hallazgo y la cantidad de papeletas "planchadas" en la hoja de incidentes, conservándolas debidamente empaquetadas y separadas de los votos válidos. Criterio en Consejos Distritales: De manera excepcional, si durante un nuevo escrutinio y cómputo en la sede distrital se detectan papeletas intactas sin pliegue alguno, el Consejo Distrital deberá constatar el hecho y ratificar formalmente su invalidez de inmediato.

La oposición argumenta que validar papeletas completamente lisas dentro de una urna rompe con la lógica física del proceso comicial, convirtiéndose en un "síntoma innegable de fraude" y en una puerta abierta a la introducción ilegal de votos o "relleno de urnas".