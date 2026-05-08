Morena toma el control del INE hasta 2035: ¿Quiénes son los nuevos consejeros?

Lo que se vivió hace unos días en la Cámara de Diputados no fue un simple relevo administrativo; fue el acta de defunción de la transición democrática en México.

Morena utilizó su mayoría para imponer a consejeros que no fueron elegidos por su capacidad, sino por su lealtad absoluta. Ignoraron las advertencias de un proceso amañado y los cuestionamientos sobre los exámenes aplicados con tal de adueñarse del árbitro.

No se trata de un simple nombramiento, sino de un blindaje que durará hasta el año 2035. Por primera vez en décadas, la elección de estos árbitros no contó con el consenso de la oposición; fue una imposición de Morena, el Verde y el PT. O sea, que el oficialismo ha cerrado el círculo al poner al INE bajo su mando absoluto por los próximos nueve años.

📢 Reconfiguración política y judicial: Morena consolida control en el INE y plantea cambios a la reforma judicial.



La agenda política en México vive momentos de alta intensidad tras la designación de nuevos consejeros electorales y la sorpresiva propuesta de modificar la… pic.twitter.com/2aDbIwec5N — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 22, 2026

Los nombres del blindaje oficialista

La llegada de figuras estrechamente vinculadas a la estructura del partido confirma que el Consejo General ha dejado de ser un espacio de equilibrio. Entre los perfiles que ahora dictarán el rumbo de nuestras elecciones destacan:

Arturo Chávez: Quien saltó sin escalas de la dirección de Talleres Gráficos de la Nación directamente al Consejo General.

Quien saltó sin escalas de la dirección de Talleres Gráficos de la Nación directamente al Consejo General. Frida Gómez: Ligada directamente a la operación política y estratégica del partido en el poder.

Ligada directamente a la operación política y estratégica del partido en el poder. Blanca Cruz: Cuya trayectoria profesional está conectada a la defensa de los intereses de la actual administración.

El riesgo: La muerte de la alternancia

El riesgo real de tener un INE cercano al oficialismo no es solo el sesgo en sus decisiones, es la muerte de la alternancia en México. Con consejeros incondicionales al mando, nos enfrentamos a un INE que podría cerrar los ojos ante el uso ilegal de recursos públicos, que ignore el rebase de topes de campaña o que sancione a candidatos y voces críticas.

Hace 30 años, la ciudadanía forzó la transición en un escenario igual de adverso. Hoy la democracia está herida, pero esta batalla por la democracia no ha terminado; simplemente nos obliga a vigilar con más fuerza que nunca. Soy América López y esto es Casilla 27.

