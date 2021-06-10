Diputados y opositores protagonizan pelea en Congreso de Bolivia

En Bolivia, diputados y senadores protagonizaron una pelea en plena sesión legislativa del Congreso realizada este miércoles, trifulca que quedó grabada y difundida a través de redes sociales.

Medios de Bolivia indicaron que la pelea ocurrió este martes cuando se realizaba una interpelación en el Congreso al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en los que estuvieron involucrados los senadores de la oposición Henry Moreno, de la bancada de Creemos, además de la diputada Tatiana Ánez y los diputados del Movimiento al Socialismo (MAS) Antonio Colque y Gloria Callizaya.

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La pelea inició cuando el ministro Eduardo Castillo hablaba sobre las víctimas de los enfrentamientos militares y manifestantes, en el marco de la detención de la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez.

Por lo que los legisladores comenzaron la pelea lanzando puñetazos y dando empujones en todo el recinto legislativo.

🇧🇴🏛️ Diputados de gobierno y opositores pelean en el hemiciclo del Congreso de Bolivia pic.twitter.com/XyYC40uUcK — Reuters Latam (@ReutersLatam) June 9, 2021

La pelea tuvo como saldo a un diputado lesionado, identificado como Antonio Colque, que fue trasladado a un centro médico en donde fue atendido.

Ofrecen disculpa por pelea en Congreso de Bolivia

Tras la pelea suscitada en plena sesión, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani Laura, ofreció disculpas públicas por la riña a la que calificó de bochornoso, ya que faltó a las normas legislativas.

“Lamentamos los hechos de violencia que se han suscitado en nuestra Sesión Legislativa y por ello, pido disculpas y a nombre de nuestros diputados, diputadas y senadores”, dijo el integrante del Congreso de Bolivia en conferencia de prensa.

Los legisladores que estuvieron involucrados en la pelea podrían ser separados de sus cargos de manera temporal por un plazo de seis a 12 meses y sin derecho a remuneración, de acuerdo con las sanciones que contempla el reglamento de ética del Congreso de Bolivia.

El Presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani Laura, presentó las disculpas públicas por el accionar bochornoso que protagonizaron legisladores ayer en la 6ta. Asamblea Legislativa Plurinacional (#ALP) faltando a las normativas legislativas. pic.twitter.com/dXKswZDvs7 — Diputados Bolivia (@Diputados_Bol) June 9, 2021

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