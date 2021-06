El Salvador libera a mujer condenada a 30 años de cárcel por aborto

Una mujer que estuvo encarcelada cerca de 10 años en El Salvador, acusada de atentar contra la vida de la hija que iba a dar a luz pese a haber sufrido un accidente doméstico que derivó en un aborto, fue recién liberada por las autoridades penitenciarias.

Hace una semana, un tribunal local ordenó poner en libertad a Sara Rogel, que tenía 22 años cuando se produjo la interrupción del embarazo, luego de que la justicia resolviera a su favor una solicitud de sus abogadas para conmutar la pena.

Sin embargo, la joven siguió detenida hasta expirar el plazo de cinco días para apelar el fallo que tenía la Fiscalía General, que desistió de apelar por falta de elementos para fundamentar el recurso.

“Anhelo volver a mi casa, estar con mis padres, con mi familia. Fue muy difícil porque un accidente cambió mi vida de una manera muy grave. Amaba a mi bebé, y por una caída perdí a mi bebé", aseguró Sara tras salir de prisión.

Acusada de homicidio por aborto involuntario

Rogel, quien había sido acusada por los fiscales de asesinar a su hija supuestamente de un golpe en la cabeza después de dar a luz, fue liberada el lunes de un centro de reclusión en el municipio de Zacatecoluca, 56 kilómetros al sureste de la capital salvadoreña.

“Estar en prisión no es fácil. No es fácil estar tan lejos de tu familia durante tantos años y saber que estas son condenas largas. Y sé que no soy un peligro para la sociedad. Y también sé que mis compañeras que se quedan tampoco son peligros para la sociedad. Y entonces exijo justicia para ellas también para que puedan tener esa libertad que tengo hoy”.

Fue condenada a 30 años de cárcel por aborto involuntario

La mujer fue detenida en octubre de 2012 después de acudir a un hospital con una hemorragia producto de una caída mientras llevaba a cabo tareas en el interior de su domicilio, de acuerdo con sus abogados.

“Sara nunca mereció estar en prisión. Como estaba de luto por la desgarradora pérdida de su embarazo, Sara debería haber estado con su familia, y en cambio fue injustamente encarcelada por nueve años”, dijo a la prensa Morena Herrera, una activista feminista y de derechos humanos.

El Salvador es uno de los países con una de las leyes más severas del mundo contra el aborto, incluso si es involuntario o si la vida de la madre corre peligro.