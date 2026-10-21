Sacudida en los mercados: así cerró la Bolsa Mexicana de Valores y el precio del dólar este martes

Los mercados financieros cerraron con movimientos distintos este martes 20 de octubre de 2026: mientras la Bolsa Mexicana de Valores registró ganancias, Wall Street tuvo resultados mixtos. ¿Qué significa esto para tu dinero? Aquí te contamos cómo terminó la jornada, qué pasó con las principales bolsas y a cuánto está el precio del dólar en Banco Azteca.

El comportamiento de los mercados coincidió con la atención de los inversionistas puesta en los reportes empresariales y las tensiones en Medio Oriente, factores que también influyeron en los precios internacionales del petróleo.

¿Cuánto cuesta el dólar HOY?

En México, el dólar en Banco Azteca se ubicó en 16.50 pesos a la compra y 18.94 pesos a la venta, de acuerdo con las cotizaciones proporcionadas para esta jornada.

¿Cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores hoy 20 de octubre?

La Bolsa Mexicana de Valores terminó la jornada del martes con ganancias. Su principal indicador, el S&P/BMV IPC, cerró en 69 mil 258.58 puntos, lo que representó un avance de 0.36%, equivalente a 247.91 puntos más que en la sesión anterior.

En palabras sencillas, esto significa que las principales acciones que se utilizan para medir el comportamiento de la Bolsa mexicana subieron en conjunto. Aunque el resultado fue positivo, no todas las inversiones tuvieron el mismo desempeño durante el día.

Otros indicadores también registraron movimientos diferentes. El índice de empresas medianas avanzó 1.77%, mientras que el de las compañías de gran capitalización —es decir, las de mayor valor en el mercado— bajó 0.35%. Por su parte, el indicador relacionado con los fideicomisos de inversión en bienes raíces retrocedió 0.25%.

Wall Street cierra con resultados mixtos: sube el Dow Jones y baja el Nasdaq

La Bolsa de Nueva York terminó la jornada con resultados diferentes. El Dow Jones subió 1.02%, hasta los 52,495.88 puntos, mientras que el S&P 500 avanzó 0.28%, a 7,712.57 unidades. En contraste, el Nasdaq retrocedió ligeramente 0.02%, para ubicarse en 26,424.82 puntos.

Las ganancias estuvieron impulsadas principalmente por empresas del sector salud, mientras que algunas compañías tecnológicas limitaron el avance de los mercados.

En otras palabras, no todas las empresas tuvieron un buen día en Wall Street: las acciones relacionadas con la salud ayudaron a impulsar los índices, pero el comportamiento de las tecnológicas fue más débil.

Petróleo sube ante temores por el conflicto en Medio Oriente

Los precios internacionales del petróleo se mantienen bajo presión por la preocupación de que el conflicto en Medio Oriente afecte el suministro de crudo.

El temor se relaciona con posibles ataques a instalaciones petroleras y problemas para transportar el combustible por rutas marítimas estratégicas, como las cercanas al estrecho de Ormuz. Cuando existe el riesgo de que llegue menos petróleo al mercado, su precio puede subir.

En el cierre del martes 20 de octubre, el barril de Brent terminó en 108.79 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, se ubicó en 101.79 dólares; estos precios reflejan la preocupación de los inversionistas por posibles interrupciones en el suministro.

CON INFORMACIÓN DE REUTERS...