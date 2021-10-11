VIDEO: Niegan acceso a estadio a Bolsonaro por no tener vacuna Covid-19

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, informó que le negaron la entrada a un estadio para presenciar un partido de la liga brasileña porque el club local le prohibió el ingreso a aficionados que no tuvieran la vacuna contra Covid-19.

A través de un video que compartió una cadena televisiva local, Bolsonaro explicó que los trabajadores del estadio no le permitieron el acceso al recinto porque solo estaba permitido a las personas que ya hubieran recibido la vacuna contra Covid-19.

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Me dijeron que tengo que estar vacunado. ¿Por qué, si yo tengo más anticuerpos que con la vacuna?, dijo el presidente.

Jair Bolsonaro pretendía ver el partido entre el Santos y el Gremio, en el Estadio Urbano Caldeira, ubicado en Sao Paulo, Brasil. Sin embargo, ese encuentro es uno de los primeros con espectadores desde el inicio de la pandemia de SARS-CoV-2 para los locales, pero el club estableció que solo permitiría la entrada a personas con el esquema completo de vacunación o con una prueba PCR negativa.

Passando o feriado no litoral paulista, presidente @jairbolsonaro diz que foi impedido de assistir jogo do @SantosFC por não estar vacinado.



“Por que isso?”, questionou em tom de indignação. pic.twitter.com/VcJ9t5qGTU — Metrópoles (@Metropoles) October 10, 2021

Además, un vocero del Santos indicó que Bolsonaro no se había acercado al club y que todos los aficionados debían cumplir con las regulaciones sanitarias del país.

Jair Bolsonaro pretendía entrar al estadio sin cubrebocas

En la grabación que compartió el medio brasileño se observa que el presidente Jair Bolsonaro realizó una declaración luego de que pretendía ingresar al estadio sin utilizar un cubrebocas, situación que llamó la atención de algunos usuarios de las redes sociales.

También recordaron que Bolsonaro ha permanecido escéptico de la pandemia de Covid-19, ya que no se ha aplicado la vacuna y ha dicho que será el “último” brasileño en recibir la dosis.

|Reuters

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