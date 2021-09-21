Bolsonaro come pizza en la calle de Nueva York por no estar vacunado

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue captado en las calles de Nueva York, Estados Unidos, mientras comía una pizza; presuntamente porque al no estar vacunado contra Covid-19, no cumple con el requisito para ingresar a restaurantes y otros establecimientos.

El mandatario brasileño llegó a Nueva York este domingo, para asistir a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), acompañado de algunos ministros de su país con quienes fue captado mientras comía.

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Según Reuters, todos los restaurantes, bares y tiendas de la ciudad exigen que los clientes presenten un comprobante de vacunación contra Covid-19, de lo contrario, no pueden ingresar.

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, pidió a los líderes mundiales que se vacunaran antes de asistir a la reunión de la ONU. “Si no quieren vacunarse, no se molesten en venir”, dijo en una conferencia de prensa.

Sin embargo, Bolsonaro no ha recibido la vacuna contra Covid-19, pues en diferentes ocasiones ha dejado clara su postura sobre el tema, al considerar que es “más efectivo” contagiarse de SARS-CoV-2 que inyectarse el fármaco.

“Todos los que contrajeron el virus están vacunados, incluso con mayor eficacia que la vacuna en sí, porque contrajeron el virus de verdad”, dijo Bolsonaro en su momento.

Ministros brasileños aseguran que comer pizza en la calle fue un acto de sencillez

Al no estar inmunizado, el presidente brasileño tuvo que comer pizza en la calle, aunque a decir de los ministros que lo acompañaron, en realidad lo hizo para dar una muestra de su “sencillez”.

“El presidente es una persona a la que le gusta ir a ambientes más simples, incluso en Brasil. Lo mismo que hace ahí, lo hace aquí”, dijo el ministro de Salud, Marcelo Queiroga, presente en la improvisada cena al aire libre en la calle de Nueva York.

Además de Queiroga, el presidente de Caixa, Pedro Guimarães, los ministros de la Secretaría General, Luiz Eduardo Ramos, de Justicia, Anderson Torres, y de Turismo, Gilson Machado, y el secretario de asuntos especiales de la presidencia, Flávio Rocha, estaban con Bolsonaro.

Por su parte, Fábio Faria, ministro de Comunicaciones, defendió que “el presidente comió pizza parado en la acera porque es así, simple. El resto son fake news intencionales”.

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