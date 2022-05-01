Bolsonaro y Lula realizan mítines en camino a la presidencia de Brasil

El presidente brasileño de derecha, Jair Bolsonaro, y su principal rival, el exmandatario izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, organizaron mítines competitivos el domingo en lo que se esperaba se convirtieran en anticipos de sus campañas para las elecciones por la presidencia de octubre.

Bolsonaro en Brasilia

Los partidarios de Bolsonaro habían convocado durante la semana protestas contra el Supremo Tribunal Federal (STF), luego de que indultara a un congresista condenado a casi nueve años de prisión por amenazar a jueces.

El congresista indultado, Daniel Silveira, dijo en un mitin en Niteroi, en el estado brasileño de Río de Janeiro, que su arresto el año pasado fue "inconstitucional".

Silveira agradeció a sus compañeros legisladores que lo ayudaron durante sus meses en prisión el año pasado. Fue liberado en noviembre, pero el STF lo condenó el mes pasado a más de ocho años de cárcel. Bolsonaro decidió perdonarlo.

Bolsonaro asistió a un mitin de protesta contra el STF en Brasilia el domingo. En una transmisión de video de una de sus cuentas de redes sociales, el mandatario aseguró que las manifestaciones fueron "pacíficas, para defender la constitución, la democracia y la libertad".

Lula en Sao Paulo

En Sao Paulo, en tanto, hubo manifestaciones simultáneas de respaldo a Bolsonaro y a Lula.

En un discurso de 15 minutos con motivo del día del trabajador, Lula prometió a sus simpatizantes, incluidos muchos líderes sindicales, que "reanudaría las negociaciones para que se respeten nuevamente los derechos de los trabajadores" si era elegido para la presidencia. Lula dijo que estaba hablando antes de convertirse en un candidato oficial, y se esperaba el anuncio para el 7 de mayo.

El expresidente citó el reciente hallazgo del panel de derechos humanos de la ONU de que los investigadores de corrupción en Brasil violaron el debido proceso para presentar un caso contra Lula que condujo a su encarcelamiento y le prohibió postularse para la presidencia de Brasil en 2018.