Explota bomba de la Segunda Guerra Mundial y deja dos muertos

Dos hombres muertos y dos heridos de gravedad dejó la explosión accidental de una bomba de la Segunda Guerra Mundial en Honiara, la capital de las Islas Salomón, en Oceanía, lugar donde aún quedan varios explosivos activos sin detonar de esa época, y que representan una fuerte amenaza para los habitantes.

Las dos víctimas mortales fueron un padre y su hijo, quienes pasaban un rato en familia alrededor de una fogata, cuando la bomba, que se encontraba enterrada en el suelo, se activó debido al calor generado por el fuego.

La mamá y otro de los hijos también resultaron seriamente heridos, por lo que fueron trasladados a un hospital; además, medios locales reportaron que otros dos hombres que se encontraban cerca quedaron sordos debido a la explosión de la bomba.

Islas Salomón, escenario de la Segunda Guerra Mundial y zona de bombas

Las Islas Salomón fueron escenario de importantes campañas militares en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, las cuales iniciaron el 3 de mayo de 1942 cuando el ejército japonés desembarcó en la isla de Tulagui.

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Los marines de Estados Unidos iniciaron la llamada campaña de Guadalcanal para derrotar a las fuerzas del ejército nipón, dicha batalla se extendió hasta febrero de 1943.

El objetivo de la misma era evitar que el país asiático amenazara con sus bases las Islas Salomón, pues era una importante ruta de suministros entre EUA y Nueva Zelanda durante la Segunda Guerra Mundial.

En su intento por defender la zona, Estados Unidos colocó varias bombas en el lugar y muchas de ellas no fueron detonadas, por lo que al terminar la Segunda Guerra Mundial quedaron enterradas en el suelo, sin conocer el lugar exacto donde se encuentran los artefactos.

Desde entonces, quedó un mortal legado de bombas y explosivos activos y sin detonar en Islas Salomón, que en algunas ocasiones, cuando los lugareños hacen sus actividades diarias explotan causando la muerte de los ciudadanos.