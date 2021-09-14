Sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial cumple 112 años

Un sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial está de festejos porque este domingo 12 de septiembre cumplió 112 años de edad, por lo que se convirtió en el mayor veterano sobreviviente del conflicto armado que ocurrió el siglo pasado.

Happy 112th birthday to Mr. Lawrence Brooks, America’s oldest living World War II veteran and a proud Louisianan. Mr. Brooks, the entire state of Louisiana thanks you for your service and we all wish you a joyous birthday. #lagov pic.twitter.com/MYNdrhnpH8 — John Bel Edwards (@LouisianaGov) September 12, 2021

De acuerdo con agencias internacionales, el sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, Lawrence Brooks, es originario de Luisiana, en Estados Unidos, y organizó una fiesta para festejar su cumpleaños en compañía de su familia.

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El sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial celebró este domingo una fiesta en su casa de Nueva Orleans organizada por el Museo Nacional de la Segunda Guerra Mundial, informó un medio en Estados Unidos.

El sobreviviente Lawrence Brooks también recibió saludos del gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, quien le dedicó un mensaje en su cuenta de Twitter. “Sr. Brooks, todo el estado de Louisiana le agradece su servicio y todos le deseamos un feliz cumpleaños”.

¿Cómo fue el festejo del sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial?

Esta no fue la primera fiesta que el museo organiza, ya que, a pesar de la pandemia de Covid-19, las celebraciones se han realizado en vehículos durante los últimos dos años, como ocurrió este domingo con el sobreviviente.

Las festividades de este año incluyeron un desfile de Jeep, una actuación en vivo del trío vocal del museo y entretenimiento de los músicos de Nueva Orleans. La ciudad también reconoció el cumpleaños de Brooks con una proclamación oficial, agregó una agencia internacional.

¿Quién es el sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial?

El sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, Lawrence Brooks, nació en Norwood, Louisiana, en 1909, y ha vivido en Nueva Orleans desde 1929. Fue reclutado por en 1940; era un soldado raso en el 91 Batallón de Ingenieros del Ejército, una unidad que estaba situada en Nueva Guinea y Filipinas. Además, construyó infraestructura como puentes, carreteras y pistas de aterrizaje.